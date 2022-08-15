Вопрос дня: А вам что особо нравится в Москве? Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Сергей ГОНЧАРОВ, почетный президент Ассоциации ветеранов «Альфы»:

- Я был депутатом нескольких созывов и видел, как менялась столица. В Москве сегодняшней нравится почти все. Особенно то, что делается для автомобилистов. Мы стали чуть ли не лучшей европейской столицей по организации движения.

Андрей ТУМАНОВ, глава «Садоводов России»:

- А мне нравятся детские площадки. Их много, и они так здорово выстроены. Вспоминаю, как мы приходили со двора грязные и с разбитыми коленками, а сейчас все культурно. И малышня там активно играет. Правда, дети подросткового возраста там же иногда ругаются матом, но прогонять нельзя - они же дети. Приличные дороги и неплохие точки общепита - я иногда заезжаю в промзоны, и там в неприглядных с виду столовках вкусно и относительно недорого кормят.

Вадим ДРОБИЗ, аналитик алкогольного рынка:

- Москва - город безграничных возможностей, если ты до них дорос. Дети мои и внуки уже пользуются этим морем возможностей. А я, живя в километре от МКАД, приезжаю в городскую квартиру лишь цветы полить. Рядом с домом огромный парк и Москва-река. Если вернусь, буду там жить, и мне будет достаточно того, что есть вокруг.

Татьяна ВИЗБОР, бард и ведущий:

- Нравится, как по-новому выглядят парки Москвы. Радуют спортплощадки хорошего качества. Много отлично оформленных водоемов. В Серебряном Бору такая окультуренная зона отдыха! Здорово, что появляются велодорожки. Еще нравится освещение Москвы.

Иван ДУШАРИН, вице-президент Федерации альпинизма России:

- В Москве так много замечательных театров и музеев. И в последние годы столица стала лучше двигаться и наверху, и под землей - даже в метро стало свободнее, чем было лет 15 назад. Когда я из Самары приезжал раньше, то уставал от столицы. А сейчас живу в Подмосковье: 45 минут на электричке - и ты в центре.

Марина, читательница сайта KP.RU:

- Я родилась в роддоме на Арбате - эта улица по прежнему хороша, но мне нравится, какими становятся Пресня и Солянка.