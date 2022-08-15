В Роскачестве рассказали, сколько можно съесть арбуза

У арбуза не только потрясающий вкус, но и несомненная польза, недаром диетологи рекомендуют разгрузочные дни на арбузе Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

У арбуза не только потрясающий вкус, но и несомненная польза, недаром диетологи рекомендуют разгрузочные дни на арбузе, если, конечно, нет проблем со здоровьем: например, проблем с почками, мочекаменной болезни, хронического цистита, обострение проблем с ЖКТ. Ограничивать арбуз также рекомендуют беременным женщинам, поскольку он способен спровоцировать отеки.

При этом многие считают, что есть арбуз можно килограммами, ведь в нем и магний, и калий, и витамины группы В — сплошная польза для иммунитета и нервов! Однако часто мы забываем, что слишком много арбуза — это большая нагрузка на пищеварительный тракт, ведь переизбыток клетчатки может быть опасен (спровоцирует диарею).

Эксперты Роскачества рекомендуют съедать не больше 400-500 грамм мякоти в день. И если его переесть, то почувствуете себя воздушным шариком — будет распирать и раздувать от избытка газов. А из-за мочегонного эффекта повышается риск вымывания важных минералов и витаминов — они просто не успеют усвоиться.

Перед едой не забывайте тщательно вымыть арбуз под проточной водой (желательно с мылом), чтобы очистить кожуру от пыли и грязи. И на всякий случай не грызите белую часть корочки: чем ближе к корке, тем выше вероятность следов удобрений, токсинов от выхлопных газов (относится к бахчевым, купленным у обочины дорог).

С какого возраста арбуз можно давать детям

Малышам можно начинать пробовать арбуз с двух-трех лет. Начните с небольшого кусочка — не более 50 грамм и следить за реакцией организма. Если все хорошо, на следующий день порцию можно увеличить до 80-100 грамм.