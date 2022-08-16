СК России: по факту противоправных действий в Крыму возбуждено уголовное дело

Следствие устанавливаются обстоятельства произошедшего и лица, причастные к поджогам

«По данным следствия, в результате противоправных действий, совершенных в Джанкойском районе Республики Крым, были повреждены военный склад, а также ряд гражданских объектов, в том числе линии электропередач, электростанция, железнодорожные пути, другие объекты инженерной инфраструктуры и несколько жилых домов», - сообщили в СК России.

В настоящее время на месте происшествия продолжают работу следователи и криминалисты СК России, устанавливаются обстоятельства произошедшего и лица, причастные к этому преступлению.

Напомним, утром 16 августа в Минобороны сообщили, что администрация населенного пункта Майское в Джанкойском районе заявили, что первоначально пожар возник на территории трансформаторной подстанции. Оттуда огонь попал на обвалованную площадку временного хранения боеприпасов одной из воинских частей. Там случились взрывы снарядов.

В результате взрывов ущерб был нанесен ряду гражданских объектов, среди которых ЛЭП, электростанция, железнодорожное полотно, а также ряд жилых домов. Серьезно пострадавших нет.

На место происшествия выехал глава Крыма Сергей Аксенов.

Напомним, число пострадавших от взрыва боеприпасов на аэродроме в Сакском районе Республики Крым выросло до девяти. Один из них находится на стационарном лечении.

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По сообщению ФСБ России 4, 9 и 12 августа 2022 г. в Курчатовском районе Курской области украинскими диверсионными группами совершены подрывы шести опор высоковольтных линий электропередач (110, 330 и 750 кВ), через которые Курской АЭС осуществляется энергоснабжение объектов промышленности, транспорта, жизнеобеспечения, социальной инфраструктуры и населения, как региона, так и соседних субъектов страны. Данные действия диверсантов привели к нарушению технологического процесса функционирования АЭС.

«Главным следственным управлением Следственного комитета России по данным фактам возбуждены уголовные дела по п.п. «а», «в» ч. 2 ст. 205 («Террористический акт») УК РФ, что предусматривают наказание до 20 лет лишения свободы.

Федеральной службой безопасности Российской Федерации совместно с МВД России осуществляется розыск преступников и их возможных сообщников. Во взаимодействии с Росгвардией приняты меры по усилению охраны объектов атомной энергетики.