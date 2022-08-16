Огонь быстро распространился и вызвал детонацию боеприпасов на военном хранилище
В Минобороны официально подтвердили, что 16 августа около 6.15 мск в районе населенного пункта Майское (Джанкойский район) произошло возгорание на территории обвалованной площадки временного хранения боеприпасов одной из воинских частей.
«В результате возгорания произошла детонация хранившихся боеприпасов. По докладу с места происшествия на данный момент серьезно пострадавших не выявлено. Принимаются меры по тушению пожара и выяснению причин возгорания», - отметили в Минобороны России.
Напомним, администрация населенного пункта Майское в Джанкойском районе назвало причину пожара и взрывов, которые случились из-за возгорания на территории трансформаторной подстанции.
Огонь быстро распространился и вызвал детонацию боеприпасов на военном хранилище.
На место происшествия выехал глава Крыма Сергей Аксенов. Он также пообещал сообщить подробности инцидента.
Напомним, число пострадавших от взрыва боеприпасов на аэродроме в Сакском районе Республики Крым выросло до девяти. Один из них находится на стационарном лечении.
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