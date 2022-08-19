Последние новости о ситуации на и вокруг Украины на 19 августа 2022 года: о чем Зеленский говорил с Эрдоганом, как мины "Лепесток" оказались в приграничных районах России

Танк союзных сил на донбасском фронте. Фото: REUTERS

НА ПРИГРАНИЧНЫХ С УКРАИНОЙ ТЕРРИТОРИЯХ ОБНАРУЖЕНЫ МИНЫ "ЛЕПЕСТОК"

Мины "Лепесток", которые запрещены Международными конвенциями, обнаружены в приграничных районах Белгородской области России. Большое количество этих противопехотных "маленьких ублюдков" было обнаружено в Шебекинском городском округе. Доставлены на территорию России они были в кассетных боевых частях снарядов РСЗО. Информацию об этом подтвердил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

- У нас было несколько обстрелов территории Шебекинского городского округа в районе Середы, поэтому до сих пор и не можем принять решение по возврату туда жителей. И «лепестки» были разбросаны в большом количестве и на большом расстоянии. Сейчас предпринимаются все меры для того, чтобы убрать все. Скажу больше – угроза увеличивается. Поэтому и не можем в девяти районах начать нормальную работу в школах, - рассказал губернатор про эту ситуацию. - Опасность еще и в том, что дети находят неразорвавшиеся снаряды и патроны. У нас есть большая трагедия, уже она случилась. Мальчик потерял кисть, пытаясь разобрать один из патронов.

Не пора ли все-таки нанести серьезный удар по украинским центрам принятия решений, где бы они ни были, в Киеве или во Львове?

ЭРДОГАН, ГУТТЕРИШ И ПРИМКНУВШИЙ К НИМ ЗЕЛЕНСКИЙ…

Во Львове прошли трехсторонние переговоры президента Турции, Генеска ООН и президента (пока еще) Украины. Эрдоган добирался туда через Польшу, Гуттериш приехал накануне и сам тащил свой чемоданчик, а Зеленский пришел на переговоры все в той же футболке.

Встреча длилась всего 40 минут. То есть, по факту, завершилась, как только закончилась протокольная часть и краткие вступительные реплики. Опасавшиеся и в России, и в Незалежной того, что Украину могут склонить к мирным переговорам с Россией, могут выдохнуть спокойно – переговоров не будут. Об этом в Твиттере заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.

- О вопросе, в каких пределах восстановление границ является целью Украины? Только полная деоккупация до границ 1991 г., - написал этот заслуженный ветеринар-юрист Украины с криминальным прошлым. - Любой территориальный компромисс с кремлем – это война, отложенная на будущее. Именно сегодня есть шанс перебить позвоночник российскому колоссу на глиняных ногах.

Но пока Данилов мечтал о перебитых позвоночниках, как он, наверное, это делал, будучи "братком" в 90-х, Зеленский и Эрдоган все же смогли достичь понимания и конкретных результатов. Итогом переговоров президентов Украины и Турции стало подписание "меморандума о восстановлении украинской инфраструктуры", в частности, восстановление Турцией моста в селе Романовка в Киевской области.

А как же общественный туалет на остановке у автовокзала в Шепетовке? Или это вторая очередь восстановления Турцией украинской инфраструктуры?

ГЛАВПСИХА ВЫСТАВИЛИ ИЗ ЗАПОРОЖСКОЙ ОБЛАСТИ

Директор Михайловского психоневрологического интерната в Запорожской области был депортирован с освобожденной территории Запорожской области на подконтрольную Киеву территорию. С начала СВО он стал настолько упоротым "патриотом Украины", что препятствовал работе возглавляемого им учреждения. Так, в частности он не только выступал с призывами к терактам против российских войск, но и запретил интернату получать от России гуманитарную и финансовую помощь.

В итоге, его вывезли и отправили восвояси к столь любимым им украм. А его подопечные теперь могут вздохнуть спокойнее, больше их никто не станет призывать подорваться во "славу Украины". С одной стороны, директору, конечно, самое место среди его бывших подопечных, с другой – все патентованные психи сейчас занимают руководящие посты в Киеве, а с третьей – не слишком ли гуманно с ним обошлись, ограничившись выдворением за призывы и подстрекательство вместо более серьезного наказания?

В КАНАДЕ ЗАКОНЧИЛАСЬ МНОГОРАЗОВАЯ ТУАЛЕТНАЯ БУМАГА

Вот мы тут смеялись с рекомендаций британских газет перейти на многоразовую туалетную бумагу, которую надо всего лишь пару раз в неделю постирать в машинке, а в Канаде, оказывается, такая бумага не просто обыденная реальность, а весьма популярное средство гигиены. Более того, она пользуется там повышенным спросом. Именно такой вывод можно сделать из сообщений, что производитель этой многоразовой туалетной бумаги распродал все остатки своего товара, и сейчас наблюдается ее дефицит в торговой сети. Несмотря на то, что один такой рулон стоит практически 25 долларов.

Или это британцы прониклись рекомендациями, прилетели и все скупили на корню?

МИНЮСТ УКРАИНЫ ПОПАЛ ПОД СОКРАЩЕНИЯ

Министр юстиции Украины Денис Малюська сообщил, что его ведомство в ближайшее время будет реформировано, что выльется в сокращение штатной численности. Причем, сокращения пойдут с самого верха – вполовину урежут количество заместителей министра, межрегиональных управлений подчиненных организаций. На слнедующем этапе сотрудников министерства ждут сокращения штатов в среднем и нижнем звене и массовая переаттестация остающихся. Остающихся на прежних зарплатах, зато с заметно возросшей нагрузкой.

Впрочем, и тем, кто останется, Малюська посоветовал не расслабляться, потому что "нормализация" ведомства может на этом не закончиться. В конце министр пожелал всем своим сотрудников после этой новости "хорошего рабочего дня".

СБУ ОБЕЗВРЕДИЛА БАНДУ ВРАЧЕЙ И ВОЕНКОМАТЧИКОВ В ОДЕССЕ

Как установила украинская контрразведка, настоящая банда, состоящая из врачей и сотрудников военкоматов, помогала украинским призывникам в Одессе "откосить" от мобилизации. Для этого " медработники ВВК и работники Малиновского районного территориального центра комплектования и социальной поддержки выписывали военнообязанным "клиентам" поддельные справки о непригодности к службе в армии".

Они проводили "фейковое" обследование, а при необходимости привлекали врачей гражданской практики. Платежи проводились криптовалютой по курсу (а с каждого клиента брали по 7 тысяч долларов США) авансом, после чего документы оформляли в кратчайшие сроки. Таким образом только этой группе удалось "освободить" от мобилизации более 50 человек. Примечательно, что в пакете услуг предоставлялось и гарантированное пересечение украинской границы с одной из стран Еврососюза.

СДАВАЛИ НА "БАЙРАКТАР", А ПОЛУЧАТ ФОТОЧКИ

Большой скандал разгорается на Украине после того, как выяснилось, что шоумен Сергей Притула, который объявлял сбор народных средств с целью закупки турецкого беспилотника "Байрактар" для нужд ВСУ, вместо беспилотника купил, как он заявил, космический спутник. Ну, не сам спутник, а лишь фотографии, сделанные этим спутником. Как объяснил Притула, все 600 миллионов гривен, собранные украинцами, пошли на то, чтобы ВСУ могли получать спутниковые снимки в течение года.

Правда, как отмечают многие свидетели и участники этой, как ее уже назвали, аферы, США и Минобороны Украины давно еще заявляли, что Вашингтон предоставляет Киеву все данные спутниковой разведки, причем, в режиме практически реального времени.

Кто-то в этой ситуации совершенно точно врет: или Киев с Вашингтоном, или Притула. А ведь 600 миллионов совсем недавно были даже больше, чем 20 миллионов американских долларов.

Где деньги, Зин? Ой, то есть, Сереж.

ОДНОЙ СТРОКОЙ

- Минобороны Турции заявило, что с 1 августа, когда была начата реализация зерновой сделки, из Украины морским путем были вывезены около 622 тысяч тонн продовольствия. А где все эти анонсированные десятки миллионов тонн?

- Газета Financial Times написала, что для Европы пришло время просить Норвегию снизить цены на газ, причем, до такого уровня, что продавать его европейским партнерам даже себе в ущерб. Норвегия пока отмалчивается. Чай, не дураки.

- ФСБ РФ предложила присваивать статус иноагента за намеренную передачу за границу данных о дислокации, наименованиях, структуре, вооружении и численности армии и других силовых структур и об их передвижениях. А почему, собственно, не сажать?

- Страны Евросоюза запросили у Турции сведения об отношениях с Россией на фоне растущего товарооборота между государствами. А не надо завидовать. Да еще так явно.