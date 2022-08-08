Турецкая компания "Байрактар" построит на Украине завод по производству беспилотников Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Турецкая компания «Байрактар» приобрела на Украине земельный участок для постройки на нем завода по производству беспилотников. Такое заявление сделал украинский посол в Анкаре Василий Боднар, уточнив, что компания уже зарегистрировалась.

Боднар заявил, что неделю назад правительство утвердило двустороннее соглашение о строительстве самого завода, направив его в парламент на ратификацию.

«Завод будет строиться … Владелец компании "Байрактар" создал свою украинскую компанию в Украине, эта компания уже приобрела земельный участок, они разработали проект самого завода и намерены реализовать его до конца», - заявил украинский дипломат в интервью «РБК Украина».

Украинский посол также заявил, что на значительной части моделей беспилотников этого завода будут устанавливать комплектующие украинского производства. «Это могут быть двигатели, другие запасные части, колеса, много чего разного, что есть высокотехнологичное у нас, и может быть использовано для этих летательных аппаратов», - уточнил он.