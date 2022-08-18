Эрдоган планирует обсудить с Путиным итоги переговоров с Зеленским и Гутерришем

Президент Турции Эрдоган намерен обсудить итоги трехсторонних львовских переговоров с Путиным. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган намерен обсудить с президентом России Владимиром Путиным львовских переговоров с генсеком ООН Антониу Гутерришем и президентом Украины Владимиром Зеленским, которые прошли в четверг 18 августа. Об этом он заявил на пресс-конференции по итогам 40-минутной трехсторонней встречи с Зеленским и Гутерришем.

«Мы оценим итоги всех наших сегодняшних встреч с господином Путиным», - сказал Эрдоган.

Ранее сообщалось, что Эрдоган вылетел во Львов для встречи с Зеленским и Гутеррешем.

После встречи с Эрдоганом и Зеленским генсек ООН Гутерриш заявил о необходимости обеспечить безопасность Запорожской АЭС п призвал к ее демилитаризации.

В то же время президент Украины Владимир Зеленский после встречи с Антониу Гутерришем возложил на ООН ответственность за безопасность ЗАЭС и заявил, что «сохранность» Запорожской АЭС должна обеспечивать Организация Объединенных Наций.