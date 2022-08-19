«Эхо из 2020 года»: Главного нарколога России Евгения Брюна вызвали на допрос по делу о мошенничестве с тестами на наркотики

Главный внештатный психиатр-нарколог Министерства здравоохранения России Евгений Брюн. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Москве задержан главный внештатный психиатр-нарколог Министерства здравоохранения России Евгений Брюн. По словам источника в правоохранительных органах, вечером в пятницу, 19 августа, 71-летнего доктора наук доставили на допрос. Сообщается, что накануне прошли обыски сразу по нескольким адресам, связанным с Брюном и возглавляемым им организациям. Помимо Евгения Брюна на допрос также вызван вице-президент Российской наркологической лиги Владимир Якушев.

Сообщается, что допросы проходят в рамках уголовного дела о мошенничестве на госзакупках.

- Скорее всего, это эхо из 2020 года, когда следственные органы начали проверять госзакупки дорогостоящей аппаратуры наркодиспансерами в регионах России, - рассказал KP.RU источник в правоохранительных органах. - Тогда депутат Госдумы Дмитрий Ионин написал заявление, обратив внимание на некоторые странности. Брюна и Якушева тогда проверяли на причастность к госзакупкам по явно завышенным ценам.

По словам нашего собеседника, речь тогда шла о приобретении специальных приборов для проверки мочи на наркотические препараты. Региональные психдиспансеры должны были их закупать после вступления в силу новой системы выдачи справок для водителей.

Выяснилось, что единственным поставщиком аппаратов оказалась фирма, учредителем которой до 2016 года был вышеупомянутый Владимир Якушев. После ухода из этого бизнеса мужчина стал вице-президентом Российской наркологической лиги (РНЛ). В свою очередь руководителем этой организации являлся и является Евгений Брюн. В следствии считали, что победитель тендеров может быть аффилирован с двумя руководителями РНЛ.

Экс-депутат Госдумы, а ныне заместитель губернатора Свердловской области Дмитрий Ионин в беседе с корреспондентом KP.RU отказался комментировать информацию о задержании Евгения Брюна и о возможной связи этого события с историей 2020 года.

О результатах допроса, а также юридическом статусе Брюна и Якушева в этом уголовном деле пока неизвестно.

Минздрав РФ сообщил, что Евгений Брюн снят с поста главного внештатного психиатра-нарколога.

Напомним, что в 1970-80-е Евгений Брюн работал в различных наркологических учреждениях Москвы и Магадана. В 1988-м организовал первый в СССР телефон доверия для наркоманов и службу их анонимного лечения. Затем возглавлял различные подразделения Минздрава. Доктор медицинских наук. Профессор. Член общественной палаты РФ.