В Ирландии предложили приравнять международный туризм к геноциду

Среди наиболее страдающих от туризма сфер в Ирландии называют социальную и экологическую Фото: REUTERS

По мнению ирландских исследователей, международный туризм достиг того этапа развития, когда наносимый им ущерб превышает получаемые от него выгоды. Среди наиболее страдающих от туризма сфер называют социальную и экологическую.

Авторы исследования утверждают, что представление о том, что международный туризм дарит местным жителям опыт, отличный от повседневного, а также приносит им материальное благополучие – это далеко не все. Есть и другая сторона медали – наплыв туристов «генерирует огромные отходы», а также подчеркивает социальное неравенство.

Кроме того он приносит прибыль в основном крупным корпорациям, нещадно эксплуатирующим местные ресурсы и приводит к возмущению граждан.

Примером тому являются протесты против туристов в Венеции и Барселоне, а также негодование коренных жителей экзотических островов, на которые зеваки едут как в зоопарк.

Самыми вредными, по словам исследователей, являются большие гостиничные комплексы, которые, разрушая природу, приносят крайне мало пользы жителям мест, в которых они находятся. Именно этот «экоцид» ирландцы и хотят приравнять к геноциду, признав его преступлением на международном уровне.

– Нам нужно меньше развития массового туризма и больше его качественного и устойчивого развития, – считают эксперты и призывают к декоммерциализации туризма, что должно, по их задумке, обеспечить социальную и экологическую справедливость.