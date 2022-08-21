Зятя Трампа подозревают в доносе на тестя

Джаред Кушнер - бывший помощник Дональда Трампа и муж его дочери Иванки Фото: REUTERS

По мнению помощников бывшего президента США Дональда Трампа, во время недавних обысков в Мар-а-Лаго агенты ФБР действовали не вслепую, а по чьей-то наводке.

Подозрение пало на мужа Иванки Трамп, Джареда Кушнера.

Племянница бывшего экс-главы Белого дома, знатно ославившая его в своих мемуарах, а также бывший адвокат Трампа Майкл Коэн прямо указывают на Кушнера. Правда, привести в пользу своей теории не могут ни единого факта.

Однако то, что агенты знали, где и что искать – сомнению не подлежит. Во время обыска резиденции экс-президента США было изъято 11 коробок с документами, часть из которых проходят под грифом «секретно».

Кроме того, СМИ распространяют информацию о том, что у сотрудников ФБР были не только устные показания «наводчика», но и некая, сильно их встревожившая, видеозапись, сделанная поблизости от архива в Мар-а-Лаго.

Известно, что Минюст США обратился к судье, рассматривающему дело о секретных документах, с просьбой не обнародовать показания, в которых называется истинная причина обыска в резиденции Трампа. Судья же якобы, напротив, настаивает на публикации данных показаний для ознакомления с ними широкой общественности.

В любом случае версия с «кротом» в семье или среди близких людей экс-президента имеет полное право на существование, но действительно ли это зять Трампа – пока под большим вопросом.