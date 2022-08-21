Рейтинг канцлера ФРГ продолжает падать

Если бы действующему федеральному канцлеру пришлось участвовать в выборах сейчас, он занял бы в лучшем случае третье место Фото: REUTERS

Согласно результатам опроса, проведенного социологическим институтом INSA, большинство немцев недовольны деятельностью федерального канцлера Олафа Шольца. Также их не устраивают результаты работы коалиции, прозванной «Светофором», которая состоит из Социально-демократической партии Германии, Свободной демократической партии и партии «Союз-90/«зеленые».

О том, что они удовлетворены работой Шольца, заявила лишь четверть опрошенных. Значительное большинство респондентов (62%) негативно оценило деятельность Олафа Шольца на посту канцлера.

Если бы действующему федеральному канцлеру пришлось участвовать в выборах прямо сейчас, он занял бы в лучшем случае третье место, пропустив перед собой министра по делам экономики и защиты климата Роберта Хабека и председателя находящегося в оппозиции к правящей коалиции Христианско-демократического союза Фридриха Мерца.

Представители «зеленых» и ХДС набрали бы по 25% и 19% голосов избирателей, тогда как самому Шольцу досталось бы 18%.

Согласно опросу, проведенному в начале марта, удовлетворение работой Шольца высказали 46% граждан Германии. На сегодняшний день их доля снизилась до 25%.

Также продолжает уменьшаться и число немцев, довольных действиями «Светофора»: весной коалицию оценивали положительно 44% респондентов, а на сегодняшний день их доля в общем количестве опрошенных сократилась до 27%.