В Минздраве перечислили лекарства, которые нужно брать с собой при походе в горы

Проблемы со здоровьем не должны омрачить впечатления от отдыха в горах Фото: Олег УКЛАДОВ

- По статистике 25% тяжелых травм в горах получают туристы в состоянии усталости, - говорит врач-травматолог Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) здоровья детей Минздрава России Евгения Табе. - Люди с заболеваниями суставов, с сердечно-сосудистой патологией устают гораздо быстрее и чаще. Чрезмерная усталость резко снижает концентрацию внимания и ухудшает координацию. Не допускайте переутомления, своевременно устраивайте привал и пейте больше воды, чтобы предотвратить обезвоживание. На ночлег останавливайтесь за 1-1,5 часа до наступления темноты, организуйте бивак, подготовьте запас дров на ночь.

Наиболее часто встречающиеся травмы в горах, по словам эксперта, это ушибы мягких тканей, растяжения и/или разрывы связок, мышц и сухожилий, вывихи, переломы костей, травмы позвоночника и черепно-мозговые травмы. Евгения Табе дала советы по оказанию первой помощи.

1. В случае травмы необходимо вызвать спасателей по рации, телефону или иным доступным вам способом. В крайнем случае – послать за поддержкой любого человека, находящегося поблизости.

2. Если пострадавший без сознания, проверьте, не запал ли его язык и есть ли у него дыхание. Положите голову на ровную поверхность, выдвиньте нижнюю челюсть вперед и, приоткрыв рот, пальцами распрямите язык так, чтобы он лежал свободно, не закрывая дыхательные пути.

3. Не передвигайте пострадавшего, особенно если есть подозрение на травму позвоночника или черепа, за исключением ситуации, когда помощи ожидать неоткуда. В последнем случае соорудите носилки из подручных средств и постарайтесь транспортировать человека к месту, где есть возможность оказать ему помощь или хотя бы вызвать ее.

4. В любом случае обеспечьте пострадавшего теплом!

5. При вывихе нужно обездвижить пострадавшую конечность (тело), приложить снег или лед (если есть), по возможности обезболить. Не пытайтесь вправить вывих самостоятельно, если вы не медицинский работник и не горный спасатель! Ждите помощи рядом с пострадавшим.

6. Переломы могут быть открытыми, но чаще оказываются закрытыми (без повреждения кожи, когда сломанную кость не видно). Нужно зафиксировать кость шиной выше и ниже перелома в том положении, которое есть (ни в коем случае не выпрямляйте кость!). Лучше всего разместить шины с обеих сторон от повреждения. Это позволит конечности оставаться в покое при транспортировке пострадавшего. Обездвижьте его и дайте обезболивающий препарат.

7. При падении, ударе головой, спиной, обнаружении человека лежащим без сознания нельзя исключить травму позвоночника.

Имейте в виду, что симптомов может вообще не быть. Если они есть, то чаще всего такие:

- боль в спине;

- боль в спине, распространяющаяся на ноги;

- онемение спины, конечностей или спины и конечностей;

- ощущение холода в конечностях;

- паралич конечностей;

- деформация позвоночника;

- боль, вызываемая прикосновениями к позвоночнику;

- спинальный шок (последовательно учащение дыхания, учащение пульса, рвота, потеря сознания).

Если пострадавший в сознании, попросите его пошевелить пальцами рук и ног. Если он не может сделать этого, предполагайте паралич. Уколите или ущипните кисти рук и ступни ног несколько раз: отсутствие реакции на эти раздражения также говорят о параличе.

В любом случае обездвижьте пострадавшего. Обложите вещами с обеих сторон его спину, шею и голову, чтобы исключить движения (поскольку движения в данном случае могут усилить степень паралича и привести к смерти).

Обеспечьте теплом до прихода помощи, не давайте еды и питья. Если помощи ждать неоткуда, соорудите носилки из твердых поверхностей и двигайтесь с пострадавшим к ближайшему пункту, где может быть получена помощь или имеется связь.

При подозрении на черепно-мозговую травму нужно уложить пострадавшего на бок или на спину. Обеспечить теплом и добиться максимально срочной госпитализации.

БУДЬ В КУРСЕ

Какую аптечку брать с собой в горы

Эксперт Минздрава перечислила, какие медикаменты нужно иметь под рукой, отправляясь в горы.

- Препарат против отеков и горной болезни (спрашивайте в аптеке).

- Жаропонижающий порошок — универсальное средство, поможет обеспечить хороший сон в горах, даже на высоте 4000 метров, устранит головную боль.

- Препарат, который улучшает снабжение тканей кислородом.

- Средство от расстройства желудка.

- Тюбик крема или спрея от солнечных ожогов.

- Солнцезащитный крем с защитой SPF-50.

«Пластыри, палочки для ушей, зеленка, как показывает практика, не особо нужны. На всякий случай можно взять с собой в очень малом количестве», - отметила Евгения Табе.