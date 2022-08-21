Известный певец объяснил, почему в шоу-бизнесе нет и не будет новой Пугачёвой

Алла Пугачева Фото: Евгения ГУСЕВА

На фестиваль «Таврида», который всю неделю гремел в крымской бухте Капсель, Александр Панайотов приехал впервые и остался под впечатлением: живописное море, удивительные розовые закаты, роскошные инсталляции… А главное, молодая, талантливая и отзывчивая публика. О том, как начинающим артистам выбиться в звёзды, а ему самому - попасть на «Евровидение» после долгих лет бесплодных попыток, певец рассказал в интервью KP.RU.

-Знаете, на самом деле, с каждым годом я всё дальше и дальше отодвигал от себя эту мысль, - признался Панайотов, рассказывая о европейском песенном конкурсе.

Александр Панайотов Фото: Михаил ФРОЛОВ

- Поехать не получалось, и я решил, что Бог отводит: может, и не нужно мне там находиться? Многие мне твердили, что это не тот уровень, к которому надо стремиться. Хотя я до сих пор считаю, что конкурс замечательный. Если отбросить всю политическую подоплёку, хорошее ведь мероприятие. И песни там неплохие, и ребята классные выступают, и шоу достойное. В последнее время в нём стало даже больше музыки, это раньше через одного были фрики. Но теперь уже я философски ко всему отношусь. Если мне суждено быть на «Евровидении», я туда попаду и в 60 лет, и в 80.

- Вы сами пишете песни. Это сегодня востребовано?

- Конечно. У нас много талантливых ребят, хотя и плохих текстов тоже хватает. Очень много пошлости, конъюнктуры, примитивной музыки… Я не сноб, не хочу выпендриваться, у кого сложнее метафора. Но в песнях должна быть доля искусства, а не просто рынок.

- А как заставить авторов писать качественные песни?

- Ну, для этого, в первую очередь, должны быть достойные исполнители. В своё время, например, Алла Пугачева нашла своих авторов, и у них был стимул для неё писать. У нас и сейчас есть хорошие исполнители, но голоса не в такой цене, как раньше. Сейчас каждый может назвать себя музыкантом, набивая биты на кухне. Но это не музыка.

- А артисты уровня Пугачевой сейчас есть?

- Конечно, есть. Их масса. Например, у нас прошли 10 или 11 сезонов проекта «Голос», и в каждом можно найти хороших крепких вокалистов. Другое дело, что нет качественных песен, нет продюсеров, которые были бы заинтересованы в развитии артиста. Все заточены на быстрый заработок денег, а заниматься артистом - это совсем другое, это сложный процесс.

- Что посоветуете молодым вокалистам?

- Просто верить в себя. Также, как я в своё время, приехав в Москву без копейки денег. А сейчас я стою перед вами - счастливый и состоявшийся человек. Однажды я написал песню «Непобедимый», она и стала моим девизом. Я верю, что пока человек не объявит себя побеждённым, он непобедим.