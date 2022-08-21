Умер Николай Лебедев, один из старейших артистов Москвы

Николай Лебедев и Мария Миронова Фото: Анастасия ПЛЕШАКОВА

Этими артистическими регалиями яркая биография Николая Сергеевича не ограничивается. Актер-долгожитель, фронтовик с удивительной судьбой.

В 17 лет он начал выходить на сцену московского ТЮЗа. Его судьбу, как и судьбу большинства его сверстников, определил один день - 22 июня 1941-го.

Николай Лебедев попал на фронт 19-летним мальчишкой в первый же день войны. Воевал он недолго. Было окружение, плен, четыре неудачных побега. Пять раз его выводили на расстрел. Он прошел шесть (!)лагерей. Не сломался, чудом выжил. Был в концлагере «Ламсдорф-III» в Судетах, откуда в апреле 1945-го его освободили советские войска.

После войны он вернулся в родной ТЮЗ, поступил в Школу- МХАТ. На работу его не брали ни в один «правительственный» театр: «черная метка» - бывший военнопленный. В 1950 году его пригласил в труппу Театра им.Моссовета режиссер Юрий Завадский. В этом театре Николай Сергеевич прослужил 70 лет. За это время сыграл десятки ролей. Воистину ветеран сцены.

«Николай Сергеевич обладал волевым внутренним стержнем, яркой индивидуальностью, прекрасными внешними данными, большим жизненным опытом и огромной творческой работоспособностью», - говорится на сайте театра.

Он снялся примерно в сорока фильмах, среди которых: «Нормандия-Неман», «Ровесник века», «Евдокия», «Синяя тетрадь», «Тишина», «Освобождение», «Выбор цели», «Вечный Зов», «Экипаж» и многие другие.

Пройдя такие испытания, Николай Сергеевич не пал духом, сохранил ясный ум и человеческое достоинство, был чрезвычайно скромным человеком.

15 декабря прошлого года ему исполнилось сто лет. В театре устроили праздник по случаю юбилея. Он был счастлив и даже встал на колени перед труппой.