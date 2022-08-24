Как Украину 31 год отрывали от России

Украина всё дальше и дальше убегала от России тридцать лет независимости Фото: ТАСС

Украина отмечает 31-ю годовщину своей незалежности. Эта республика поспешила принять декларацию о независимости от СССР буквально через два дня после того, как путч ГКЧП в Москве провалился.

За это время во главе Украины стояли семь очень разных президентов. Одни били себя в грудь со словами «Россия - наш единственный союзник», другие требуют признать нас «государством-террористом». Общее у них одно: все они потихоньку уводили свою страну как можно дальше от России и вносили раздрай между русскими и украинцами.

Леонид КРАВЧУК, 1991 - 1994

Фото: Александр ЧУМИЧЕВ/ТАСС

Врал народу ради развала СССР

Главная заслуга первого президента независимой Украины - сама независимость. Именно Кравчук был одним из тех, кто в Беловежской пуще подписал приговор Советскому Союзу. Кстати, ехал в Беловежье Леонид Маркович уже в статусе президента и «отца украинской незалежности».

С этого момента Украина могла делать все, что хотела, - а хотела подальше отодвинуть от себя все русское.

Хотя официально, конечно, Кравчук всячески пытался показать, что он-то за русских горой. До сих пор помнят его предвыборную листовку, где он обращается не к народу Украины, а исключительно к русским жителям страны (представляете, как он отделил «своих» от «чужих») и обещал, что будет «делать все для полного удовлетворения политических, экономических, социальных и духовных запросов русского населения, для государственной защиты его законных интересов». А еще, что «ни в коем случае не будет допускаться насильственная украинизация русских...»

Но именно Кравчук начал движение Украины от России. Даже дата известна: 26 февраля 1992 года он в Хельсинки подписан Заключительный акт - о начале интеграции Украины в ЕС.

А ради того, чтобы народ накануне Беловежских соглашений проголосовал на референдуме о независимости республики, Кравчук объяснял, что именно Украина кормит весь СССР. И стоит лишь скинуть нахлебников, как украинцы будут кататься, как галушки в сметане... Уже перед смертью Кравчук признался: цифры в этой агитации они подделали, а людям откровенно врали.

Символ: тележка-«кравчучка» и клетчатая сумка-баул печально известны каждому украинцу по временам ужасного и голодного времени в стране.

Леонид КУЧМА, 1994 - 2005

Кучма на Чернобыльской АЭС проверяет себя на радиацию. А лучше бы провериться на выполнение своих обещаний!. Фото: Валера СОЛОВЬЕВ/ТАСС

Задал «многовекторность»

Если Кравчук был лицом отделения Украины от России, то второй президент, Леонид Кучма, - идеологом.

Одна его книга «Украина - не Россия» затмевает все остальные «достижения» на высшем посту. Историк Александр Мясников в беседе с «КП» поставил ее в один ряд с «Моим фашизмом» Муссолини и «Моей борьбой» Гитлера.

А еще Кучма в 1997 году поставил свою подпись под «Хартией об особом партнерстве Украины и НАТО». То есть первым начал двигать страну в Североатлантический альянс.

Символ: «многовекторность». Именно при правлении Леонида Даниловича это слово вошло в моду.

Виктор ЮЩЕНКО, 2005 – 2010

Фото: Федор САВИНЦЕВ/ТАСС

Переписал прошлое

Ющенко уже шел на выборы как поддерживаемый ЕС с США кандидат и противник «пророссийского» Януковича.

Главное «достижение» всего правления Ющенко - это, как он сам выразился, «воссоздание справедливой истории украинской нации». Он даже создал целый Украинский институт национальной памяти, который формировал «правильную» историю.

Голодомор - как раз оттуда. Он стал на Украине национальной идеей, а его отрицание - преступлением. Вот лишь одна цитата Ющенко: «Голод в Украине был выбран как способ усмирения украинского народа. Эти преступления - геноцид. Цель - обескровить Украину и устранить возможность восстановления украинской государственности».

В Киеве зазвучали требовали к России о компенсации.

На этом фоне открыто расцвел национализм. Была реабилитирована Украинская повстанческая армия (УПА), ее ветераны- преступники получили «особый статус», минобразования начало клепать учебники, где УПА стала украинским освободительным движением. Как кульминация - Шухевич и Бандера стали героями незалежной «за выдающийся личный вклад в борьбу за свободу и независимость Украины».

Символ: оранжевые флаги, шарфы, апельсины, которые стали символами первого майдана и «оранжевой революции».

Виктор ЯНУКОВИЧ, 2010 - 2014

Владимир СИНДЕЕВ/ТАСС

Автор евромайдана

Это на Западе его называют пророссийским президентом Украины. Действительно, выходец с Донбасса, он, вступив в должность, объявил, что отношения с Россией - приоритет внешней политики.

Но оказалось все не так просто.

В первый же год Янукович как будто переобулся.

Заявил, что стратегическое направление - интеграция в Европейский союз, и инициировал Соглашение об ассоциации с ЕС.

Безвиз - тоже его идея - подписал план действий о введении безвизового режима с Европой.

Присоединил Украину к Энергетическому сообществу, параллельно испортив «газовые»отношения с Москвой.

Раскритиковал идею союза Украины, России и Белоруссии, отказался вступать в Таможенный союз.

На выборах обещал вернуть госстатус русскому языку, но в итоге объявил, что таковым будет только украинский, и даже публично порол чиновников за пользование русским.

К памятникам Бандеры и Шухевича начали официально возлагать цветы.

В итоге, если в начале правления Януковича на Западе называли «жестким антизападным лидером постсоветского толка», то со временем он превратился «в предсказуемого, прагматичного партнера».

Однако все поменялось, когда Янукович отложил подписание соглашения об ассоциации с ЕС. Начался второй майдан - кровавый. Он и снес Януковича.

Символ: золотой батон (якобы его нашли при разграблении резиденции Януковича, но на самом деле это оказалось лишь позолоченное пресс-папье).

Александр ТУРЧИНОВ, и. о. 23 февраля - 7 июня 2014 года

Фото: globallookpress.com

Начал войну

Видеть эту фамилию в списке президентов Украины дико, но формально он исполнял обязанности главы страны целых 105 дней. Этого хватило, чтобы начать войну в Донбассе, которая продолжается до сих пор.

Именно Турчинов начал карательную операцию в Донбассе, официально назвав ее антитеррористической (АТО).

Символ: Кровавый пастор. Так Турчинова прозвали за то, что он и в самом деле пастор баптистской церкви (читает проповеди), который погрузил страну в кровавое безвременье.

Петр ПОРОШЕНКО, 2014 - 2019

Чтобы показать, что он всеми силами борется с Россией, Порошенко даже возил в Брюссель флаг военно-морских сил Украины. Фото: globallookpress.com

Переименовал полстраны

На выборах Порошенко пообещал закончить войну за две недели и дать свободное хождение русскому языку. А в итоге вернулся к политике геноцида всего русского и восхваления всего фашистского, которую проводил еще Ющенко.

Список его деяний по отрыву от России можно продолжать бесконечно. Вот лишь некоторые.

- Тотальная «декоммунизация» - на самом деле борьба с русскими и советскими памятниками и названиями. Были снесены все памятники и таблички Ленину (1,5 тысячи штук), переименованы почти тысяча населенных пунктов и 52 тысячи улиц;

- ввел квоты на язык в СМИ, запретил учиться на русском;

- дата создания УПА (запрещенная в РФ террористическая организация) стала госпраздником - днем защитника Украины;

- запретил российские СМИ и интернет-ресурсы (в том числе ВКонтакте, Одноклассники, Яндекс);

- продолжил с новым размахом войну в Донбассе;

- добился для раскольнической церкви на Украине автокефалии - грамоты о независимости от Русской православной церкви и подчинении Константинополю;

- приютил беглого экс-президента Грузии Саакашвили, дав ему пост губернатора Одесской области.

Символ: шоколад. Порошенко, став президентом, не продал (хотя и обещал) свой шоколадный бизнес, а только его расширял. И даже не закрыл свою конфетную фабрику в России, заявляя, что воюет с нашей страной.

Владимир ЗЕЛЕНСКИЙ, 2019 - по настоящий день

Психологи говорят: если человек трогает нос, он лжет. У наркологов - своя версия... Фото: globallookpress.com

Сыграл президента мира

Вот уж от кого ждали спокойствия на Украине и хотя бы адекватного отношения к России, так это от Зеленского. Ну ведь совсем молодой человек, незамутненный пропагандой, дающий концерты на русском, с большими связями и бизнесом в России.

Да и шел на выборы с популярной у населения программой: снизить расходы на чиновников, убрать кортежи, обновить людей во власти. Но главное - закончить войну в Донбассе и дать право регионам говорить и учить детей на том языке, на котором захотят.

А как только избрался... Все. Обстрелы Донбасса усилились, запреты на русский язык, принятые еще при Порошенко, вступили в силу (хотя Зеленский имел все возможности их заблокировать). По-русски стало нельзя говорить даже в кафе и магазинах. За этим теперь следит «шпрехенфюрер» - спецчиновник, требующий писать доносы на людей, говорящих по-русски в школах или госучреждениях.

Остатки оппозиции были задавлены окончательно. Все СМИ, которые могли хоть иногда высказать не согласную с Зеленским точку зрения, закрыты.

Любые политики, которые могли быть связаны в Россией, арестованы.

Ну а курс на ускоренное вхождение в НАТО и подготовка к блицкригу в Донбассе довели Зеленского до спецоперации России на Украине. В итоге этот последний президент потерял еще два региона страны - Херсонскую и Запорожскую области вдобавок к Донбассу.

Но главное - теряет тысячи украинцев, бросая их в топку противостояния с Россией и отказываясь от мирных переговоров.

Символ: зеленая футболка, в которой небритый Зеленский щеголяет, играя мускулами, на всех официальных приемах. Американская пресса даже пошутила на этот счет, когда Зеленский в таком виде стоял рядом со спикером конгресса США Нэнси Пелоси: «О! У нашей Нэнси новый тренер по фитнесу?!»