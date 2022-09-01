Стремление Запада ввести потолок цен на российскую нефть — это имитация бурной деятельности

Решение западных стран установить потолок цены на российскую нефть не имеет практического смысла. Фото: Shutterstock

В пятницу 2 сентября страны «Большой семерки» собираются провести совещание и договориться о том, чтобы ввести потолок цены на российскую нефть, поставляемую морским путем. Да, именно так: они там посовещаются и решат, по какой цене мы должны будем продавать им свою нефть.

«Наш ответ Чемберлену» не заставил себя ждать. В четверг 1 сентября российский вице-премьер Александр Новак заявил, что Россия не будет поставлять нефть тем странам, которые примут решение о предельном уровне цены.

- Прекратить поставки нефти в те страны, которые согласятся установить предельные цены на российскую нефть — это правильное и ожидаемое решение, - сказал kp.ru ведущий эксперт Фонда Национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве РФ Станислав Митрохович. - Еще на прошлом заседании «семерки», когда только обсуждалась возможность ограничения цены, аналитики из «Голдман-Сакс» (один из крупнейших в мире инвестиционных банков-Ред.) предупреждали, что в ответ Россия может перестать поставлять нефть и нефтепродукты в те страны, которые согласятся ввести ограничения. Так и получилось.

По мнению эксперта, решение западных стран установить потолок цены на российскую нефть не имеет практического смысла.

- Это, скорее, имитация бурной деятельности, — продолжил Митрохович. - Что, такие крупные потребители российской нефти как Индия и Китай, послушаются и введут ограничения — зачем им это? Они и так получают нашу нефть с дисконтом. Для европейских стран это тоже не слишком актуально. Ведь с 5 декабря вводится эмбарго на закупки российской нефти, а с 5 февраля 2023 года — и на нефтепродукты. Тогда какой смысл говорить о потолке цен, если вообще не будет никаких закупок?

По мнению эксперта, если все-таки ситуация сложится так, что кто-то введет потолок цены и Россия откажется поставлять нефть, то это приведет к дефициту нефти и следовательно к росту ее стоимости.

- Международные эксперты прогнозируют в этом случае повышение цены на нефть до 380 долларов за баррель, - уточнил Митрохович. - Объемы продаж у нас могут упасть, но это компенсируется ростом цены. А вообще, не очень реалистичный сценарий...

Ранее вице-премьер Александр Новак назвал предложение ввести потолок цены абсурдным.

- Я не слышал, по крайней мере, чтобы Китай и Индия присоединились, - сказал Новак журналистам. - Мы не слышали от других производителей нефти, которые участвуют в рынке, хоть одного позитивного отклика об этом абсурде.

По его словам, ограничение цен на российскую нефть полностью разрушит мировой рынок.