Россия не будет поставлять нефть странам, поддержавшим лимит цен Фото: Shutterstock

Россия не будет поставлять нефть тем странам, которые поддержат установление потолка цен на российское топливо, заверил заместитель председателя правительства РФ Александр Новак.

«Что касается ограничения цен: если они введут ограничение цен, то мы просто для таких компаний или стран, которые будут вводить ограничения, не будем поставлять нефть и нефтепродукты, поскольку мы не будем работать на нерыночных условиях», – сказал вице-премьер журналистам.

По мнению Новака, установление лимита цен на топливо является полным абсурдом, а попытки изменить рыночные механизмы нефтяной отрасли дестабилизируют ее и представляют угрозу нефтяному рынку, а это может привести к катастрофе в сфере энергобезопасности всего мира. Как отметил зампред правительства РФ, первыми заплатят за это европейские и американские потребители.

Новак также добавил, что в России производится столько нефти, сколько можно добыть и продать. Объемы добычи и производства постепенно увеличиваются, и если компании найдут новые рынки сбыта, то добыча продолжит расти, отметил он.

Напомним, ранее министр финансов Соединенных Штатов Джанет Йеллен заявила, что обсудила с вице-премьером Госсовета Китая Лю Хэ возможность установления потолка цен на российскую нефть.

Тем временем в Китае предрекли рост глобальной инфляции из-за ограничения цен на российскую нефть.