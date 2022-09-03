Вызывайте полицию моды: стилист разнёс наряды Анастасии Макеевой, Вики Цыгановой и Алены Бабенко на ММКФ-2022

Регина Тодоренко; Екатерина Шпица на ММКФ-2022. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Московский международный кинофестиваль в этом году, по словам кинокритиков, порадовал высоким уровнем картин. А что по уровню красной дорожки? У знаменитостей было время подготовиться: фестиваль планировался в апреле, а провели его только в сентябре. Казалось бы, что может быть проще: погугли тренды, примерь с десяток нарядов да обратись к экспертам, в конце концов. Ан нет: далеко не все светские дамы успели продумать образ. Кто украсил собой фон из алых ступенек, а кто как будто проходил мимо, сайт KP.RU разобрал вместе со стилистом Русланом Громовым.

Стилист Руслан Громов.

РЕГИНА ТОДОРЕНКО

Регина Тодоренко. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- Спустя полтора месяца после рождения второго ребенка телеведущая уже в отличной форме. Чёрное платье-рыбка - классический вариант для красной дорожки, с таким нарядом 100% не прогадаешь. Укладка волос хоть и не идеальная, но все же подходит к платью, а вот украшения немного вразнобой: серьги не очень сочетаются с колье. Да и в целом, серьги-кольца здесь - не лучший выбор.

ВИКА ЦЫГАНОВА

Вика Цыганова. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- Цветочный принт хоть ещё актуален, но с ним крайне важно не переусердствовать. Виктория, как дизайнер, должна чувствовать тонкую грань перебора, но, похоже, чувство меры ей не знакомо. Если уж выбирать пёстрый жакет, то платье или юбка должны быть однотонными. К примеру, чёрный фатин без вышивки смотрелся бы гораздо гармоничнее. Аксессуары и обувь добавляют шутовства этому комплекту.

ЕКАТЕРИНА КЛИМОВА

Екатерина Климова. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- Четырежды мама (!) невероятно изящна. В образе актрисы всё хорошо, нет кричащих и неуместных деталей, платье с легким флюидом сексуальности - просто не к чему придраться! Единственный момент: браслет и кольцо с крупным жемчугом, на мой взгляд, излишни. Я бы оставил только крупные серьги: они самодостаточны и не нуждаются в "компании".

ДАРЬЯ ПОВЕРЕННОВА

Дарья Повереннова. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- Look выглядит совершенно безвкусно, кто так одел актрису? Да, Дарья в хорошей форме, но в 50+ нужно более тщательно подходить к выбору одежды и уж точно избегать оголения пупка. Топ плохо сидит, топорщится во все стороны, пайетки сами по себе очень грубые и плохо прилегают друг к другу, что говорит низком качестве производства. Если заменить топ на более спокойный, надеть юбку чуть выше, убрать дикарскую сумку, заменив ее на чёрный клатч, образ мог бы быть спасён.

ЕКАТЕРИНА ШПИЦА

Екатерина Шпица. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- Наряд а-ля восьмидесятые. В целом, с претензией на стильный образ, но мне в этом платье непонятна золотая деталь: она выглядит как сдувшийся шарик, который костюмеры прицепили шутки ради. Элемент плохо выполнен при пошиве, швы "едут" и собираются в гармошку, что говорит о качестве данного наряда. Без этого золотого "нечто" образ смотрелся бы куда лучше. Прическа и серьги в стиле 80-x выглядят очень концептуально, само платье пластического кроя, клатч и туфли неприметные, что в данном случае хорошо. Подобный образ 40 лет назад могла бы выгуливать голливудская звезда на красной дорожке.

АНАСТАСИЯ МАКЕЕВА

Анастасия Макеева с мужем. Фото: Михаил ФРОЛОВ

- Ужас! Такое платье-отголосок "нулевых" сейчас можно найти разве что в секонд-хенде или дешевом прокате. Наряд укорачивает ноги и полнит Анастасию. Макияж, прическа, серьги подобраны невпопад, всего очень много. Простите, но в последнее время даже новогодние елки скромнее украшают. Пиджак супруга с принтом "турецкий огурец" также актуальностью не отличается.

ЮЛЯ ГАВРИЛИНА

Юля Гаврилина. Фото: Михаил ФРОЛОВ

- На тиктокерше аутфит в винтажном стиле. Подобный look 20 лет назад могли выгуливать Ксения Собчак или Пэрис Хилтон. Но в варианте Гаврилиной, на мой взгляд, перьев слишком много. Убрать половину этого объема - и образ стал бы гораздо комплиментарнее. Асимметричная юбка и кофточка с элементами корсета вполне интересны, обувь подходит к наряду, хотя гораздо моднее смотрелись бы высокие ботфорты. Несложная укладка и неяркий макияж скорее в плюс, чем в минус. А вот идея маникюра явна позаимствована у трансвестита.

ЕЛЕНА БОРЩЕВА

Елена Борщева. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- Юмор и Елена неразлучны, и над таким нарядом можно безудержно смеяться в голос. Я полагаю, именно в этом и заключалась миссия актрисы на красной дорожке - постебаться над повсеместным гламуром. Нет смысла разбирать этот кислотный образ, он просто комичен: дешёвое, рыночное платье, бабушкина прическа, крестик на шее, меховая сумка прикрывает причинное место... Если это не стеб, то Елену нужно поставить на учёт в модную полицию и приставить к ней дельного стилиста, иначе беда.

РЕНАТА ПИОТРОВСКИ

Рената Пиотровски. Фото: Михаил ФРОЛОВ

- Босоножки идеально сочетаются с платьем, которое великолепно сидит по фигуре. Драпировка в области декольте и объёмные рукава придают наряду изюминку, он не кажется скучным. Укладка лаконична, аксессуары подходящие. Казалось бы, всё идеально, но не тут-то было. Неровный загар перечёркивает все плюсы этого образа и раскрывает нам совершенно ненужную информацию о модели ее купальника. Неужели Ренате невдомек, что существует автозагар? Да и макияж, скорее всего, актриса делала сама: он выглядит очень посредственно.

АЛЕНА БАБЕНКО

Алена Бабенко с мужем. Фото: Михаил ФРОЛОВ

- Мне этот образ видится весьма тривиальным. Актриса, впрочем, добавила пикантности, рискнув выйти в свет без белья. Но получилось довольно неловко. Цвет платья красивый, небесно-голубой, но красные губы к нему не подходят. Бежевые лодочки, которые должны смотреться как бы между прочим, на деле сильно выделяются и портят общую картинку - обувь нужно было выбирать в цвет к сумочке. Данная пара хорошо вписалась бы на не очень пышную свадьбу в роли родителей жениха, которые в качестве подарка принесли наследственный чайный сервиз.

ДЕНИС КОСЯКОВ

Денис Косяков. Фото: Михаил ФРОЛОВ

- Во дела: шоумен затесался в ряды любителей юбок. Скажу честно, выглядит это, как минимум, странно. Говорить об этом аутфите в контексте моды сложно, ведь тренд на килт в мужском гардеробе уже давно за плечами. И даже когда мужчины в юбках шагали на всемирных подиумах, в России этот фокус не поддержали. Лишь пара фриков отважилась натянуть на себя килт - одним из таких весёлых мужчин был Никита Джигурда. Да, картинка привлекает внимание, но хотелось бы, чтобы этот элемент национального гардероба остался при шотландцах.