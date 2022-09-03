Изменившаяся до неузнаваемости Пугачева поразила внешним видом: причитала и трясла пальцем у гроба

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Алла Пугачева, появившись на похоронах Михаила Горбачева, повергла поклонников в шок. Примадонна пришла проститься с единственным президентом СССР в Колонный зал Дома Союзов. При этом многие жену Максима Галкина на траурной церемонии просто не узнали.

Алла Пугачева еле-еле шла к гробу Михаила Горбачева в одиночестве, неся пышный букет розовых лилий. Пристроив цветы, она стала креститься и причитать. Затем подошла к семье.

Алла Борисовна подержала за руки безутешную дочь государственного деятеля, произнесла скорбные слова и снова вернулась к гробу. Отвернувшись от телекамер, ссутулившаяся Пугачева произнесла несколько фраз, обращаясь к покойному, после чего разбитая смертью пенсионерка подняла над лицом усопшего свой острый ноготь, потрясла пальцем и покинула зал.

Сергей Бобылев/ТАСС

Поклонники обратили внимание, что Примадонна выглядела не лучшим образом. "Посмотрела я на нее и захотелось обратиться ко всем, кто сейчас оттаптывается на ее имени. Отстаньте, а? Она глубоко пожилой человек", - указала блогер Лена Миро.

Сергей Бобылев/ТАСС

По ее словам, пятый муж активно фотошопит артистку. На снимках у Галкина она кажется чуть ли не его ровесницей. Однако на деле Пугачева сильно сдала, и без фотошопа, пышных париков и килограммов грима она не похожа на себя. "Не стоит над ней язвить. Стыдно ее клеймить. Пусть доживет свой век спокойно", - заключила Миро.

Напомним, Горбачев умер 30 августа на 92-м году жизни. Его похоронили на Новодевичьем кладбище. Михаил Сергеевич нашел последний приют рядом с женой Раисой Максимовной. Недалеко от мемориала семьи Горбачевых расположена могила Бориса Ельцина - первого президента России.