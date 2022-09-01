Максим Галкин вынудил оскандалившуюся Аллу Пугачеву одну отвечать на унижения

Алла Пугачева и Максим Галкин. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Грандиозным скандалом обернулось возвращение Аллы Пугачевой в Россию. Жену Максима Галкина жестко раскритиковал за молчание по поводу спецоперации телеведущий-патриот Владимир Соловьев. Вместо того, чтобы вступиться за униженную жену, Галкин хранит гробовое молчание. В итоге Алла Борисовна вынуждена сама не только словесно отбиваться от Соловьева, но и пообещала "набить морду".

Пока Максим Галкин колесит по миру в надежде заработать хоть какие-то деньги, его супруга Алла Пугачева и дети Лиза и Гарри вернулись в Россию. 1 сентября отпрыски пошли в третий класс. Провожала наследников Примадонна.

У стен элитной подмосковной гимназии, где учатся двойняшки, с самого утра дежурили толпы репортеров. Все ждали Аллу Борисовну с детьми. Примадонна появилась в белоснежном авто.

Машина в какой-то момент притормозив возле светских хроникеров. Сидящая на пассажирском кресле Пугачева опустила стекло и предстала перед камерами во всей красе. И, как выяснилось, в полной боевой готовности.

Поздравив всех с Днем знаний, она огорошила планами: "Морду набить одному человеку..."

Скандальное заявление стало громом среди ясного неба. Ушлые папарацци стали вынюхивать, кто довел Аллу Борисовну до крайности. Ответ не заставил себя ждать. Пугачева разместила в блоге заявление и фото Владимира Соловьева, который намедни прилюдно унизил певицу.

Телеведущий до глубины души возмутился возвращением знаменитости на Родину. "Вы зачем всё это дерьмо тащите обратно в Россию? Вернулась некто Пугачева. Ножкой распахивает дверцу Rolls-Royce. Чтобы нас опять поучать? Кто вообще решил, что если человек был когда-то великим, то его величие подтверждается молчанием в самые важные моменты в истории? Она не заметила, что ее муж нес, и не сказала ни слова? Приехала зачем? Деньги закончились?" - припечатал ее многодетный отец в эфире "Соловьев LIVE".

В ответ на это Примадонна и пригрозила рукоприкладством: "Жалко Володю. Так ведь и лопнуть можно от злости и хамства".

Вот только россияне не поняли, почему пенсионерка вынуждена вступать в перепалку с мужчиной в расцвете сил и даже готова сойтись с ним в поединке. Многие интересуются, почему молчит Галкин и не отстаивает честь любимой жены, как должен был сделать истинный джентльмен и защитник.