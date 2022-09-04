Европа просыпается: вслед за Прагой пророссийский митинг прошел в немецком Кельне

4 сентября в немецком Кельне собралась еще одна заметная уличная акция. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Позади только первые дни осени, но Европа уже бурлит страстями. В субботу в чешской Праге прошел грандиозный 100-тысячный митинг протеста под лозунгами установления конструктивных отношений с Россией. Он стал своего рода демо-версией того, что ждет страны ЕС в предстоящие холодные месяцы, когда платежи за коммунальные услуги вырастут в несколько раз.

3 сентября в Праге люди вышли на 100-тысячный митинг. Фото: MARTIN DIVISEK/ТАСС

Продолжение не заставило себя долго ждать. В воскресенье в немецком Кельне собралась еще одна заметная уличная акция. Хотя число ее участников было меньшим, чем в Праге (организаторы оценили их число в 2000 человек), настроены они были, пожалуй, даже более воинственно, чем вчерашние пражские манифестанты. Во-первых, многие из них вынесли с собой российские триколоры, которые судя по всему становятся одним из символов сопротивления «американизму» и «евробюрократии» во всем мире. Во-вторых, жители Кельна явно были разгневаны недавним заявлением главы МИД Германии Анналены Бербок, буквально сказавшей, что проблемы Украины сейчас ее волнуют больше, чем чувства немецких избирателей. Фрау Бербок на митинге удостоилась самых нелестных выражений.

Акция обошлась без серьезных инцидентов Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Один из участников митинга, чьи слова приводит издание Kоlner Stadt-Anzeiger, говорит: «Достало, что меня пацифиста автоматически причисляют к нацистам, хотя я всего лишь говорю об ответственности США и Запада в войне на Украине. В наших СМИ такой точки зрения нет, и мне ее не хватает».

Акция обошлась без серьезных инцидентов, хотя в какой-то момент едва не дошло до драки, когда к митингующим вышла группа людей с украинскими флагами.

Многие из них вынесли с собой российские триколоры Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Определенно, это уже не случайные разовые выступление, а часть большой и нарастающей тенденции. В Европе, где стоимость жизни в этом году растет семимильными темпами, а реальные зарплаты падают, поводом для беспорядков может послужить любое непопулярное решение властей. Вспомним, как этим летом бастовали и вываливали навоз на дороги голландские фермеры, недовольные намерением правительства сократить поголовье скота. А, например, в Париже в эти выходные протестовали байкеры. В столице Франции ввели оплату за парковку двухколесных машин: три евро (180 рублей) в час. Вроде бы мелочь для зажиточного парижанина, но на фоне растущих цен на все и вся и она может стать последней каплей в чаше терпения.

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