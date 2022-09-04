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Политика4 сентября 2022 15:50

В Кельне прошел массовый митинг в поддержку России и против поставок оружия Украине

Участники уличной акции заявили, что выступают против позиции властей ФРГ по украинскому кризису
Александр КИСЛОВ
Немцы вышли на массовую уличную акцию, чтобы поддержать Россию и спецоперацию РФ на Украине

Немцы вышли на массовую уличную акцию, чтобы поддержать Россию и спецоперацию РФ на Украине

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В центре немецкого города Кельн около 400 человек вышли на массовый митинг в поддержку России, передает WDR со ссылкой на местную полицию.

Участники протестной акции около Кельнского собора призвали к отмене санкций, введенных против Москвы, а также потребовали ввести в эксплуатацию газопровод "Северный поток — 2" и прекратить поставки оружия Украине.

По соседству также прошла акция против пророссийского митинга, участники которой вели себя агрессивно — запускали петарды и кидались бутылками. Полиция выделила значительные силы для поддержания порядка на месте проведения митинга.

Ранее жители немецкой столицы провели массовый митинг против снижения уровня жизни в стране. Берлинцы считают, что причиной их бедности являются политика властей и последствия антироссийских экономических санкций.

Участники массовой акции заявили о том, что в стране уже начался масштабный "кризис уровня жизни", а высшее руководство ФРГ во главе с федеральным канцлером Олафом Шольцем ничего не делает, чтобы это предотвратить.