Немцы вышли на массовую уличную акцию, чтобы поддержать Россию и спецоперацию РФ на Украине Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В центре немецкого города Кельн около 400 человек вышли на массовый митинг в поддержку России, передает WDR со ссылкой на местную полицию.

Участники протестной акции около Кельнского собора призвали к отмене санкций, введенных против Москвы, а также потребовали ввести в эксплуатацию газопровод "Северный поток — 2" и прекратить поставки оружия Украине.

По соседству также прошла акция против пророссийского митинга, участники которой вели себя агрессивно — запускали петарды и кидались бутылками. Полиция выделила значительные силы для поддержания порядка на месте проведения митинга.

Ранее жители немецкой столицы провели массовый митинг против снижения уровня жизни в стране. Берлинцы считают, что причиной их бедности являются политика властей и последствия антироссийских экономических санкций.

Участники массовой акции заявили о том, что в стране уже начался масштабный "кризис уровня жизни", а высшее руководство ФРГ во главе с федеральным канцлером Олафом Шольцем ничего не делает, чтобы это предотвратить.