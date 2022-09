Ученые опровергли, что женщины живут дольше мужчин

Не факт, что женщины живут дольше мужчин. Фото: Shutterstock

Незыблемый, казалось бы, тезис о том, что женщины живут дольше мужчин, оспорили датские ученые из Университета Южной Дании в Оденсе (Syddansk Universitet, Odense, Denmark). О чем недавно сообщили в Британском медицинском журнале BMJ Open.

Парадокс в том, что средняя ожидаемая продолжительность жизни не соответствует действительной. Считается, к примеру, что в России мужчины должны жить примерно по 68 лет, а женщины по 78. Но даже житейские наблюдения демонстрируют: представители сильного пола не так уж редко задерживаются на этом свете – до 90 и более лет. В то время, как представительницы слабого пола торопятся его покинуть. Вопреки ожиданиям.

Датчане обратились к данным, собранным в 199 странах за 250 лет - проанализировали, насколько часто действительность идет вразрез со статистикой. И пришли к выводу, что шансы пережить женщин есть у каждого мужчины в мире. Наименьшая вероятность этого 25 процентов. Наивысшая - 50 процентов. Иными словами, из каждых четырех мужчин минимум один, а то и двое умрут позже, чем их супруги.

Исследователи изобразили на карте в какой стране шансы мужчин выше. С XVIII века они были выше в России – более 50 процентов. Таковыми остаются и в XXI веке.

В середине ХХ века высокая вероятность пережить женщин была у американских, австралийских и канадских мужчин. Но теперь они её растеряли. В причинах датчане не разбирались. Похоже, что все больше женщин стали жить долго – настолько долго, что многим мужчинам такое уже не по силам. Яркий пример все еще живая английская королева и её покойный муж.

Чем темнее цвет, которым покрашена страна, тем выше шансы мужчин прожить дольше женщин.

