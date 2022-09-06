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Наука6 сентября 2022 12:10

Ученые опровергли, что женщины живут дольше мужчин

В России самая высокая вероятность того, что мужья задержатся на этом свете дольше своих жен
Владимир ЛАГОВСКИЙ
Владимир ЛАГОВСКИЙ
Не факт, что женщины живут дольше мужчин.

Не факт, что женщины живут дольше мужчин.

Фото: Shutterstock

Незыблемый, казалось бы, тезис о том, что женщины живут дольше мужчин, оспорили датские ученые из Университета Южной Дании в Оденсе (Syddansk Universitet, Odense, Denmark). О чем недавно сообщили в Британском медицинском журнале BMJ Open.

Парадокс в том, что средняя ожидаемая продолжительность жизни не соответствует действительной. Считается, к примеру, что в России мужчины должны жить примерно по 68 лет, а женщины по 78. Но даже житейские наблюдения демонстрируют: представители сильного пола не так уж редко задерживаются на этом свете – до 90 и более лет. В то время, как представительницы слабого пола торопятся его покинуть. Вопреки ожиданиям.

Датчане обратились к данным, собранным в 199 странах за 250 лет - проанализировали, насколько часто действительность идет вразрез со статистикой. И пришли к выводу, что шансы пережить женщин есть у каждого мужчины в мире. Наименьшая вероятность этого 25 процентов. Наивысшая - 50 процентов. Иными словами, из каждых четырех мужчин минимум один, а то и двое умрут позже, чем их супруги.

Исследователи изобразили на карте в какой стране шансы мужчин выше. С XVIII века они были выше в России – более 50 процентов. Таковыми остаются и в XXI веке.

В середине ХХ века высокая вероятность пережить женщин была у американских, австралийских и канадских мужчин. Но теперь они её растеряли. В причинах датчане не разбирались. Похоже, что все больше женщин стали жить долго – настолько долго, что многим мужчинам такое уже не по силам. Яркий пример все еще живая английская королева и её покойный муж.

Чем темнее цвет, которым покрашена страна, тем выше шансы мужчин прожить дольше женщин.

Чем темнее цвет, которым покрашена страна, тем выше шансы мужчин прожить дольше женщин.

КСТАТИ

К 2040 году дольше побудем пенсионерами

Прогноз продолжительности жизни на ближайшее будущее составили ученые большого интернационального коллектива. Составляли 38 человек. Руководил ими Кайл Форман (Kyle Foreman) из Института показателей и оценки здоровья Вашингтонского университета (Institute for Health Metrics and Evaluation, University of Washington, Seattle, WA, USA).

Ожидается, что к 2040 году россияне в среднем будут жить по 75,6 лет. Это совсем неплохо, ведь сейчас они живут меньше.

Подробнее об этом в нашем материале.

ЗДОРОВЬЕ