Прощай, Борис: отставку Джонсона «с любезным одобрением» приняла королева

Борис Джонсон произнес прощальную речь. Фото: REUTERS

Англия — страна церемониалов. Мало победить на выборах премьер-министра (пусть даже не всенародных, а внутрипартийных) — надо ещё соблюсти политес. Например, новый глава государства, прежде чем заступить на боевой пост, в обязательном порядке должен получить напутствие королевы.

Это к вопросу о том, что монархия на Островах якобы «декоративная». Если вспомнить, что царствующая Елизавета II пережила (в политическом смысле) аж четырнадцать премьеров, первым из которых 70 лет назад был сам Уинстон Черчилль, — поневоле задумаешься: а у кого же всё-таки настоящая власть?

Поэтому новый премьер-министр, госпожа Лиз Трасс, первым же авиарейсом после своего избрания на партийном съезде вылетает на север, в Шотландию. Там, в горах и лесах, в фамильном замке Балморал, ей даёт аудиенцию королева. Новости о том, что эта северная провинция вновь хочет провести референдум о независимости от Соединённого Королевства, сюда словно бы не доходят. Британская монархия незыблема… или, по крайней мере, пытается таковой казаться.

Новый премьер Британии на приеме у Елизаветы II Фото: REUTERS

Но сначала — ещё одна часть церемониала. Королева должна засвидетельствовать отставку предыдущего премьер-министра — Бориса Джонсона. И Елизавета принимает оную, как пишут лондонские газеты, «с любезным одобрением». Видимо, это такой специфический британский юмор, учитывая, что Джонсон был весьма эксцентричным руководителем и, кроме доведения до конца «Брексита» (выхода из ЕС), особыми достижениями не запомнился.

Затем — черёд нового (уже 15-й для Елизаветы) премьера. Во избежание эксцессов «царь Борис» и его сменщица летят в Шотландию разными самолётами и прибывают во дворец не зависимо друг от друга — ведь Лиз Трасс по сути подсидела Джонсона, свалив на него вину за рост инфляции и энергокризис.

Экс-премьер-министр Джонсон покидает резиденцию на Даунинг-стрит Фото: REUTERS

Короткая аудиенция с теперь уже действующим женщиной-премьером, королева формально даёт ей первое поручение — «сформировать новый кабинет министров» (чьи имена уже давно известны, но церемониал есть церемониал).

О чём ещё они говорят — тайна за семью печатями. Можно предположить, что Елизавета, заставшая почти весь XX век, может рассказать своей почти тёзке Лиз немало интересного.

А Борис Джонсон меж тем летит назад в Лондон. Где происходит следующая часть балета — передача ключей от премьерской резиденции, знаменитого дома по адресу Даунинг-стрит, 10. В последней речи на посту «царь Борис» призывает продолжить поддержку Украины вопреки «всей экономической боли» из-за энергокризиса, вызванного антироссийскими санкциями. То есть, как он сам признаёт, проблемы из-за этого у Альбиона всё-таки есть.

Борис попрощадся с коллегами Фото: REUTERS

И вот резиденцию и прочие министерские регалии принимает Лиз Трасс. Формально Джонсон в той же речи пообещал ей всемерную поддержку, но, учитывая его антирейтинг, таковая поможет мало.

И первый же мини-скандал: команда Лиз Трасс несёт потери. Надин Доррис, министр культуры Соединённого Королевства, была одной из немногих чиновников старого кабинета, кого Трасс сохранила в новом. Но госпожа Доррис предпочла министерское место парламентской карьере, написав вежливое прошение об отставке. Возможно, понимая, что это — «команда политических смертников», которая сможет спасти Британию от новой Великой депрессии разве что чудом.

ПО ТЕМЕ

Лиз Трасс одержима ненавистью к русским и готова применить ядерное оружие. Что ждать России от нового премьер-министра Великобритании

Сенсации, как и ожидалось, не произошло (подробнее)