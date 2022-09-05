Лиз Трасс одержима ненавистью к русским и готова применить ядерное оружие. Что ждать России от нового премьер-министра Великобритании

Как и предсказывали, новым премьер-министром Великобритании избрана Лиз Трасс, до этого занимавшая пост министра иностранных дел в кабинете складывающего свои полномочия Бориса Джонсона. Фото: REUTERS

Как и предсказывали, новым премьер-министром Великобритании избрана Лиз Трасс, до этого занимавшая пост министра иностранных дел в кабинете складывающего свои полномочия Бориса Джонсона. В финальном туре выборов главы консервативной партии, который автоматически становится премьером, она набрала 81,3 тысячи голосов, а ее соперник, экс-глава британского минфина Риши Сунак получил 60,4 тысяч. Завтра пройдет передача дел новой хозяйке Даунинг-стрит, 10, после чего королева примет отставку Джонсона и официально утвердит главу нового правительства.

Не будет сенсаций и в том, какую политику в отношении России будет проводить Трасс. Потому что вряд ли можно ожидать от нее раздвоения личности: на посту министра иностранных дел она уже яснее ясного много раз высказывалась по этому поводу, и ждать, что став премьером, будет давать совершенно новые установки главе МИД в своем кабинете, не приходится. Так что здесь нас ждет абсолютная стабильность, и крайне враждебная линия британцев в отношении нашей страны, к которой мы, честно говоря, уже и привыкли, останется неизменной.

Еще в июле, во время предвыборной гонки за кресло премьера, миссис Трасс заявила: «Нам необходим премьер-министр с опытом, который с первого же дня начнет проводить свой курс, направленный как на поражение Путина на Украине, так и на развитие экономики». Сомневаться в том, что именно она обладает необходимым «опытом» для реализации курса на бескомпромиссную борьбу с Россией до полной победы, не приходится. Вот как она будет развивать экономику - вопрос более затемненный.

Великобритания, и это не ставит под сомнение никто, наряду с США играет роль главных кураторов, наставников и распорядителей режима Зеленского. Лиз Трасс с упорным постоянством требует от западных союзников все новых и новых поставок оружия Киеву. Война до победного конца и последнего украинца - вот ее кредо в конфликте на Украине. Она не просто убежденный враг России, а испытывает к ней прямо-таки инстинктивные ненависть и страх. В этом отношении для нас - ничего нового не откроется, что и хорошо, знаем, с кем дело иметь будем. Если попробовать мысленно представить хрестоматийную «англичанку, гадящую России», то и напрягаться не надо - вот же она, Лиз Трасс с холодными стеклянными глазами.

Одна незадача: эта англичанка хочет быть грозной и суровой, а выглядит весьма смехотворно. Тут, правда, прослеживается преемственность образа с уходящим премьером Джонсоном. Хотя сама Лиз изо всех сил старается походить на легендарную Маргарет Тэтчер. Но, как сейчас говорят, косплеить «железную леди» Британии у нее получается очень плохо. Тэтчер, при всей своей непреклонной воле в отстаивании интересов своей страны, была образцом политика-интеллектуала, эрудита и полемиста. Неслучайно, когда-то впервые приехав в Советский Союз, она буквально уложила на лопатки сразу троих уважаемых советских журналистов, которые в ходе интервью пытались «уесть» ее неудобными вопросами.

С Лиз Трасс дела обстоят гораздо хуже. Ее знаменитый проход по Красной площади в феврале этого года в шубе и меховой шапке во время визита в Москву сразу расценили как желание подражать своему кумиру, которая точно в таком же одеянии когда-то отметилась в нашей столице. Даже на танк Лиз забиралась, как в свое время «железная леди». Но на этом чисто внешнее сходство заканчивается. А про интеллектуальный уровень и говорить не приходится, достаточно напомнить, как Лиз пыталась соединить Черное море с Балтийским и «подарила» Украине наши Воронежскую и Ростовскую области. Хотя по бумагам она с отличием закончила колледж при Оксфорде. Бывает…

Но и слишком легкомысленно к невежеству нового премьера Британии относиться не следует. Не дай бог, она попытается компенсировать его решимостью. Ведь обожаемая ею Тэтчер без колебаний начала в 1982 году войну с Аргентиной за Фолклендские острова. А Трасс на днях заставила всех вздрогнуть, когда на дебатах заявила, что без сомнений применит, если станет премьером, при необходимости ядерное оружие.

Сомнительное качество нынешней западной политической элиты очевидно. Ее идеологическая одержимость и бескомпромиссность в борьбе с Россией оборачиваются печальными результатами не только для мировой безопасности, но и для экономического положения европейских стран. Для Москвы иметь дело с новым британским премьером вряд ли будет трудно. Во-первых, и дел у нас с англичанами почти не осталось, во-вторых, Лиз уже показала нам себя во всей красе.

А ее красота - страшная сила даже для главы Шотландии Николы Стерджен, которая заявляла, что Трасс может стать катастрофой для страны в случае её выигрыша в последнем туре выборов. Речь, понятно, о катастрофе для самой Великобритании. А нам политическая кухня нового премьера уже хорошо известна: ну, где-то она постарается еще больше нам насолить-поперчить, попробует поддать жару там, где тлело, плеснет чем-нибудь на горячее, чтобы злобно зашипело… Не такое видали.