Агентство по атомной энергии, наконец-то, выпустило отчет, что же они увидели на Запорожской станции на прошлой неделе Фото: Олег АДАМОВИЧ

Коротко, главное о чем говорится в 52-страничном отчёте:

- Нужно срочно договориться о «защитной зоне» вокруг станции, чтобы ее больше не повредили во время боевых действий

- Беспокоиться по поводу «распространения ядерного топлива» не стоит.

- На станции есть российские военные.

- Постоянное присутствие на станции экспертов МАГАТЭ должно помочь стабилизировать ситуацию.

Еще в докладе говорится, что нужно срочно что-то предпринимать, чтобы предотвратить ядерную аварию, вызванную обстрелами. По данным миссии, на ЗАЭС повреждены:

- Спецблок для хранения радиоактивных отходов и свежего ядерного топлива.

- Крыши зданий (как административных, так и гаража для машин, перевозящих отработанное ядерное топливо).

- Контейнер с системой радиационного контроля сухого хранилища отработанного топлива.

- Система смазки одной из турбин.

- Здание с системой оповещения о повреждениях станции.

И главное! Кто же обстреливает Запорожскую атомную станцию? Слово shelling (обстрел) повторяется в отчете 52 раза (столько же, сколько и количество страниц), но нигде не сказано, кто стрелял.

На слова о демилитаризации территории станции уже отреагировали Запорожские власти. По словам члена верховного совета военно-гражданской администрации региона Владимир Рогов отметил, что как только российские войска покинут станцию, ее территорию в ту же минуту займут вооружённые силы Украины:

- Если речь идет о демилитаризации, о демилитаризованной зоне, то это автоматический заход на станцию Сил специальных операций Зеленского и дальнейший обстрел территорий с новых позиций. То есть тогда они заходят на атомную станцию и уже обстреливают города именно с АЭС, - сказал он.

Чтобы станция работала в нормальном режиме, нужно вводить не «зону безопасности», а режим тишины, говорит Рогов:

- Для поддержания целостности АЭС надо договариваться не о создании вокруг АЭС просто защитной зоны, а договариваться о режиме тишины. То есть если хоть что-то прилетает на территорию АЭС, то надо того, кто выстрелил этим, сразу же жестко наказывать", - сказал он.