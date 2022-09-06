МАГАТЭ опубликовало отчет по итогам миссии на Запорожскую АЭС

МАГАТЭ опубликовало отчет по итогам миссии о ситуации на Запорожской АЭС Фото: Олег АДАМОВИЧ

Отчет о результатах работы миссии МАГАТЭ на Запорожской АЭС был опубликован сегодня, 6 сентября.

Ранее глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявлял, что планирует обнародовать отчет, где будут содержаться выводы о ситуации с ядерной безопасностью, защитой и гарантиями по ситуации на Украине.

Так, в докладе по итогам миссии говорится, что следует прекратить обстрелы Запорожской АЭС и ее окрестностей для “поддержания физической целостности станции”.

Кроме этого, в документе отмечается, что обстрелы станции могут привести к неограниченному выбросу радиоактивных веществ в атмосферу.

Ранее сообщалось, что после первичного обследования Рафаэль Гросси подтвердил, что физическая целостность Запорожской атомной электростанции (АЭС) была многократно нарушена, однако отказался без экспертиз заявлять, намеренными были повреждения или нет.

Также ранее KP.RU писал, что миссия МАГАТЭ покинула Запорожскую АЭС, оставив на станции двух постоянных представителей.