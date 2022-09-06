Ларису Гузееву разнесли зрители после первого эфира шоу «Голос.60+». Вступаться пришлось Никасу Сафронову

Ларису Гузееву разнесли зрители после первого эфира шоу «Голос.60+» Фото: Кадр видео

«Лариса Гузеева перепутала шоу «Давай поженимся!» и пришла в «Голос»

«Гузееву убрать. Роль ведущей не для нее».

«Переоденьте Гузееву!!! Плиз!!!!!!»

«Хуже выбора ведущего сделать было не возможно наверное.... вряд ли больше буду смотреть данные проект....»

«В данном случае лучше ЯКУБОВИЧ с Пельшем, хоть в паре, только не Гузеева со своей наигранностью, напыщенностью и грубостью, величием»

«Занималась бы это тетя и дальше сватовством...»

«Шутки от Гузеевой — спорный аспект. Так же ей не хватает сердечности. Не поддерживаю выбор 1 канала»

Примерно такой набор комментариев от публики можно прочитать в официальных соцсетях Первого канала после премьерного выпуска шоу «Голос.60+». Многим не понравился стиль ведения программы Ларисой Гузеевой, которая пришли на смену Дмитрию Нагиеву. То ли зритель уже прикипел к харизматичному шоумену в темных очках, то ли еще не успел привыкнуть к новой ведущей.

Но Лариса Андреевна, надо признать, была готова к такому развитию событий. И еще до начала проекта предвосхитила подобное.

— Я не знаю ни одного популярного проекта, где бы появлялся новый ведущий, и народ кричал: «Аллилуйя! Мы вас ждали!» — предупреждала Гузеева. — Так не бывает. Все складывается, все органично, все привыкают, и тут вдруг выходит Лариса… Поэтому я, конечно, готова к камням в свой адрес, готова к критике и понимаю, что она будет. Это неизбежно. Чем я буду отличаться от Димы в этом проекте? Да всем. Он – мужчина, ему можно раз в сто больше, чем женщине. Женщина должна быть красивой, милой, а этого мало. А мужчина никому ничего не должен. Захотел - вышел в кепке, захотел - в темных очках, захотел – сосиску ест, захотел – встал на колени на сцене.

Фото: Юрий ФЕКЛИСТОВ

Однако далеко не все восприняли назначение в штыки. Определенной части публики импонирует прямота и простота Гузеевой, которой она подкупает и взрослых, и молодых людей. Аудитория выражает надежду, что вскоре Лариса адаптируется и начнет чувствовать себя, как в своей тарелке. А чтобы снизить волну хейта, за телеведущую даже вступился благородный Никас Сафронов.

— Она может быть жесткой и прямолинейной, но при этом одновременно трогательной и душевной, — уверен художник, посмотревший первый эфир Гузеевой. — Думаю, благодаря этому она сможет и поддержать проигравших, и унять зарвавшихся участников. Уверен, что с ее появлением рейтинги «Голоса» станут даже выше. Наверное, опасно было бы делать замену [Дмитрия Нагиева] на того, кто не варился в телевизионной кухне и пока в силу малоопытности не очень хорошо умеет работать на камеру. Тогда, вероятно, это был бы риск.