Лариса Гузеева стала ведущей шоу «Голос. 60+»: «Я очень волнуюсь!»

Лариса Гузеева стала ведущей шоу «Голос. 60+» вместо Дмитрия Нагиева Фото: Первый канал

Во вторник 16 августа начинаются съемки слепых прослушиваний пятого сезона телепроекта «Голос 60+». Премьеру шоу в эфире Первого канала заявляют в ближайшее время. Стало известно, что кресла наставников команд на этот раз заняли музыканты: Елена Ваенга, Валерий Сюткин, Александр Малинин и Игорь Корнелюк. В проекте будет новая ведущая. Это большой сюрприз для телезрителей. Как нам стало известно ведущей «Голос 60+» стала Лариса Гузеева. Актриса с большим опытом работы на ТВ сменила в этом проекте другого популярного артиста Дмитрия Нагиева.

Новость сообщил Юрий Аксюта (главный продюсер музыкального и развлекательного вещания Первого канала): «В эфир Первого возвращается долгожданный «Голос» и сразу же важная, хотя и запланированная новость. Несколько сезонов назад мы решили с Дмитрием Нагиевым, что после десяти лет он возьмет творческую паузу. Прошлый «Голос» как раз стал юбилейным, а значит, пришло время перемен. Новый сезон, по традиции, открывает конкурс для исполнителей старшего поколения и вести его мы предложили одной из самых ярких звезд, несравненной и харизматичной Ларисе Гузеевой. Встречайте новую ведущую «Голос 60+!»

Сама Лариса Гузеева, несмотря на большой опыт работы на ТВ – она много лет ведет проект «Давай поженимся!» - волнуется. Это понятно – роль новая и очень ответственная, вести настолько популярный проект.

Первые комментарии Ларисы Гузеевой о новой работе: «Предложение стать ведущей «Голос 60+» было максимально неожиданным для меня. Конечно, страшно. Проекту «Голос» десять лет, и все привыкли к Диме Нагиеву. Он - блестящий ведущий и делал это просто превосходно, как и все, что он делает. В раскрученные проекты всегда очень сложно входить. Даже если ты прыгнешь выше головы, тебя все равно будут сравнивать - и ты будешь раздражать. Я не знаю ни одного популярного проекта, когда появлялся новый ведущий, и народ кричал: «Аллилуйя! Мы вас ждали!» Так не бывает. Все складывается, все органично, все привыкают, и тут вдруг выходит Лариса… Поэтому я, конечно, готова к камням в свой адрес, готова к критике и понимаю, что она будет. Это неизбежно. Чем я буду отличаться от Димы в этом проекте? Да всем. Он – мужчина, ему можно раз в сто больше, чем женщине. Женщина должна быть красивой, милой, а этого мало. А мужчина никому ничего не должен. Захотел - вышел в кепке, захотел - в темных очках, захотел – сосиску ест, захотел – встал на колени на сцене. Возможности проявить себя у мужчины гораздо больше. Пока ты не ступил в эти декорации, твоя жизнь в проекте не началась. Домашние заготовки не работают, все рождается здесь и сейчас. Сегодня совершенно другое телевидение, другой подход. Ты не можешь чего-то себе придумать, дома заучить и выйти с этим на сцену. Это все считается публикой: на отрепетированное, заученное сегодня никто не реагирует. Реагируют на живое, на только что рожденное, на эмоцию, на твою реакцию. Так что я очень волнуюсь, естественно, прямо очень…»

В ближайшее время телезрителя смогут сами сделать выводы о новой роли Ларисы Гузеевой.