Нашумевшая драма про декабристов «Союз спасения» выйдет в расширенной версии в формате сериала. Спецэпизоды снимал Никита Высоцкий

Историческая драма о судьбе молодых декабристов «Союз спасения», вышедшая в 2019 году, наделала много шума. Фото: кадр из фильма.

Историческая драма о судьбе молодых декабристов «Союз спасения», вышедшая в 2019 году, наделала много шума. Зрители разделились на тех, кто был очарован масштабом и красотой съемки, и тех, кто рассмотрел в фильме зарифмованную с современностью агитку.

Теперь Первый канал готовит премьеру специальной версии проекта на платформе KION — «Союз Спасения. Время гнева» — в виде сериала.

Зачем?

- В фильм «Союз спасения» мы при всем желании не могли вложить всю историю декабризма, - объяснил гендиректор Первого канала Константин Эрнст. - А она достойна того, чтобы ее рассказали на экране. Именно это мы пытаемся сделать в восьмисерийной картине «Союз Спасения. Время гнева». Она навеяна фильмом, но гораздо богаче событиями и глубже осмысливает все, связанное с восстанием 1825 года. Это одновременно приквел и сиквел «Союза спасения», а объем нового материала делает «Союз» чем-то вроде тизера сериала.

В чем принципиальная особенность? Создатели проекта «Союз Спасения. Время гнева» уверяют, что если фильм показывал, как прошло восстание на Дворцовой площади, то сериал покажет, почему так случилось. Это не оставшийся после монтажа материал, но отдельное художественное высказывание. Более того, для сериальной версии проекта пришлось даже доснимать некоторые эпизоды — этим занимались Никита Высоцкий («Безопасность») и Илья Лебедев («Викинг»).

— Это не дополнение фильма, а вновь написанный и снятый материал в формате киноромана, — подчеркивает Высоцкий. — Теперь фильм стал лишь одной из глав этой истории. Это не просто попытка рассказать о героях, с которыми зритель уже знаком, а введение множества линий, новых героев, событий, конфликтов. Как говорили нам наши учителя: «Герои — это и есть носители идеи картины».

Масштаб потрясает: более 100 персонажей, порядка 3000 тысяч человек в массовых сценах, более 2300 уникальных костюмов. В проекте использовалась революционная для отечественной индустрии компьютерная графика с цифровой массовкой и сложными технологическими решениями: 47 полностью нарисованных кадров и 138 хромакейных кадра, где Санкт-Петербург времен декабристов восстановлен в полном соответствии с сохранившимися документами эпохи.

А вот главные действующие — все те же: Сергей Муравьев-Апостол (Леонид Бичевин), Сергей Трубецкой (Максим Матвеев), Павел Пестель (Павел Прилучный), Кондратий Рылеев (Антон Шагин), Михаил Бестужев-Рюмин (Иван Янковский), император Николай I (Иван Колесников) и многие другие герои того времени.

Фото: кадр из фильма.

— Личность Трубецкого в сериале раскрывается за счет сцен семейных: для меня дороги все сцены с его женой, по этим сценам я для себя внутренне определил, какой он, — подчеркивает Максим Матвеев. — Он личность историческая, даже больше каноническая, образная – человек, который, что-то сделал – или не сделал. А вот то, каким он был вне этих рамок, очень интересно. Мы много знаем о его деятельности, но мало знаем о том, какой он в личной жизни.

Фото: кадр из фильма.

Ожидающий премьеры четвертого сезона сериала «Мажор» Павел Прилучный счастлив продолжению декабристского проекта.

— Я рад, что история «Союза спасения» продолжается, — признается актер. — В событийную канву сериала вплетены истории ярких и многогранных личностей. Я играю роль полковника, брутального красавца Павла Пестеля. Он храбрый и идейный человек, думающий на несколько шагов вперёд. Не могу сказать, что я создавал своего персонажа с нуля, так как о нем сохранилось множество свидетельств и воспоминаний. Но его образ не так широко растиражирован, поэтому у меня была возможность наделить его какими-то своими чертами характера. Придумать героя, за которым могли бы пойти тысячи.

28 сентября «Союз спасения. Время гнева» выходит на платформе KION, а после — в эфире Первого канала.