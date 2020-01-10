«Союз Спасения» и «Спасение Союза»

Ну, на каникулах премьера отгремела.

Можно и подумать.

«Союз спасения» о восстании декабристов, скорее всего, последний фильм для старшего поколения, заканчивавшего еще советскую полновесную школу.

Расходятся после этого кино молча, но не потому, мне кажется, что супер фильм на огромные мысли наводит. Там нет особых мыслей. Ну, то есть, они, конечно, есть, но идет такое смешение планов, актеров и действа, что в первые же минут тридцать напрочь путаешься, как минимум, кто есть кто.

Ну, цепляешься за Николая I или Милорадовича. Ну, еще за Рылеева. А уж дальше Бенкендорф, Пестель, Каховский и прочие Барановы мелькают со скоростью карт в колоде, только успевай вспоминать, кто есть кто.

Понятно, что невозможно всех представлять, потом напоминать титрами по ходу всего фильма. Но слово «вспоминать» здесь ключевое. Нам хоть про них на уроках истории рассказывали. А тем, кто помоложе?

Тут по телевизору одна юная дева рассказывала после премьеры, что она думала после уроков истории, что «вышли на сенатскую площадь 19 декабристов», их и арестовали и сослали в Сибирь. Теперь вот поняла, что их было больше.

Даже сказать нечего.

Кстати, это первый максимально приближенный (не без огрехов, конечно) к историческим документам и изложению верного хода событий фильм о декабристах. Так что Никита Высоцкий, писавший сценарий несколько лет, просто молодец. Это вам не «Звезда пленительного счастья», великолепная с точки зрения романтической легенды, но - легенды.

Снято, конечно, великолепно. Чего говорить. Совершенно блистательная операторская работа и работа компьютерщиков. При этом компьютерные дела маня не смущают, время такое, технологии, глупо полагаться только на прямую операторскую работу, если можно сделать не то, что фантастику, а и реалистический фильм лучше, размашистее да просто великолепно!

Но, конечно, деться некуда: все, кто делал «Союз спасения» ушиблены Бондарчуком старшим.

Ну, в хорошем смысле ушибленные, нам повезло: есть целые страны и народы, где никто с подобным размахом не снял, как у нас «Войну и мир».

«Ватерлоо» - Дино ди Лаурентиса, скажете? Так там режиссер-постановщик тоже Сергей Бондарчук.

И в «Союзе спасения» все это читается на вылет.

Офицеров во время бунта полка вызывают из театра, как в «Войне и мире» и «Ватерлоо» - с бала. Сергей Муравьев-Апостол, идет на пушки с развернутым знаменем, ну и, естественно, едва не сраженный (как Болконский в «Войне и мире»). И юный барабанщик, который трогательно погибает (как французские мальчики с барабанами, идущие на пули англичан в «Ватерлоо»), тонет в Неве в полынье, пробитой ядрами.

Но вообще все батальные сцены сняты просто превосходно!

Великолепная и работа костюмеров. И звукооператоров.

Звук особенно интересен в момент прибытия правительственных войск к сенатской площади6 где уже стояли полки декабристов, кричащие тысячами выученных солдатских глоток «Ура, Константин!!!»

Полки, верные Николаю, идут с ответным криком «Ура, Николай!!!», сперва - слабым, а потом, по мере прибытия войск, вопль этот все мощнее и мощнее. И в этой перекличке «Ура, Николай!!!» начинает перекрывать декабристов. Подтягивающаяся сила нарастающим голосом уже ломит силу восставших.

Обалденно!

А вот с актерами (играют они, впрочем, хорошо) - все сложнее. Лучше всего, мне кажется, Иван Колесников, он же Николай I.

Понятно, почему Василий Ливанов (играл императора в «Звезде пленительного счастья») так раздраженно говорил о «Союзе спасения». Колесников, насколько я могу судить по прочитанному о Николае I, гораздо достовернее. Суть того, что произошло в тот день с Николаем Павловичем, возможно, стала бы яснее, если бы в «Союз спасения» вошел один эпизод.

Николай Первый лично руководил противостоянием восставшимФото: кадр из фильма

Дело в том, что во время событий на Сенатской площади, где Николай, собственно, лично руководил противостоянием восставшим, к нему подошел один из старейших иностранных дипломатов и спросил, не могли бы иностранные дипломаты как-либо помочь императору в разрешении конфликта.

Николай ответил: «Это дело семейное, и в нем Европе делать нечего».

Я уже не говорю, что в финальных титрах, где рассказывается о судьбе декабристов после восстания, могли бы пару строк уделить Николаю и за то, что он велел не преследовать тех, кто не причастен к заговору, а также родственников декабристов и взял на государственное попечение их детей, если это было нужно.

Вышло бы пообъемнее повествование-то о попытке военного переворота 14 декабря 1825 года. Порельефнее.

Кто в фильме плох, а кто хорош - декабристы или Николай I? Это объяснено одной фразой, когда один из декабристов говорит императору, что и у Николая и у них цели благородные, только методы и там, и там преступные.

И уж, конечно, вряд ли стоит спорить о том, прогосударственный это фильм или нет? На чьей он стороне - декабристов или власти?

Чего тут спорить.

Можно все свести у некой шутке, просто перевернув название фильма «Союз спасения» - выйдет, по сути, «Спасение Союза».

Но точнее, наверное, другое.

Николай в фильме говорит (когда, кажется, Бенкендорф предлагает взять командование подавлением бунта на себя, чтобы кровь не легла на императора): «Жестокость они мне простят, а слабость - никогда». И приказывает открыть орудийный огонь.

Мне от чего-то вспомнились слова Петра Первого, сказанные сыну в одноименном фильме, столь любимом и нами и нашими правителями, начиная со Сталина: «Что я дурно делал, что людей мучал, ну, виноват, прости. Широко было задумано, жалеть было некогда».

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