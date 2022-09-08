Белка незаконно эмигрировала из Индии в Шотландию, спрятавшись в водолазном судне

Белка незаконно эмигрировала из Индии в Шотландию, использовав для этого корабль. Фото: Shutterstock

Белка незаконно эмигрировала из Индии в Шотландию, использовав для этого корабль. Обнаружить ее морякам удалось не сразу. О безбилетном пассажире команда Deep Explorer - судна для подводного строительства и водолазных работ- узнала, когда остановились в открытом море. Моряки предположили, что нелегал подсел к ним в Индии и доложили об этом на материк. Как только корабль зашел в порт Абердин, Шотландия, туда прибыли специалисты центра Северо-восточного центра спасения дикой природы и животных. В специальной клетке пушистого путешественника перевезли в медицинский центр. У пальмовой белки, также известной как трехполосая, взяли анализы и начали поиски нового дома.

«Он был очень подтянутым и активным, двигался быстрее, чем летящая пуля, за что получил прозвище Зиппи. Несмотря на то, что изначально он был в стрессе, он пережил трехнедельное путешествие по океану в относительно хорошем состоянии. Сейчас Зиппи уже спокоен и хорошо ест» - прокомментировал BBC Кит Марли, сотрудник благотворительной организации по спасению животных.

Сейчас для эмигранта ищут новый дом. Ситуация осложняется тем, что в Великобритании уже слишком много белок, их даже планируют поить контрацептивами. Скорее всего, нелегала отправят в зоопарк. Но для этого нужно найти место, где уже живут его сородичи. На родине Зиппи - в Индии - насчитывается порядка 40 различных видов белок и сейчас зоозащитники ищут, где вне воли живут именно трехполосые. Пока поиски не увенчались успехом.