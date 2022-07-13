В Великобритании хотят поить белок противозачаточными средствами

Сегодня в стране только серых белок насчитывается 2,7 миллиона, и их популяция постоянно растет Фото: Shutterstock

Серые белки в ближайшее время начнут получать орально противозачаточные средства в рамках правительственно программы в Британии. Лекарства будут добавлять в пищу в специальные ящики, размещенные в естественной среде обитания и сконструированные таким образом, чтобы другие животные, в том числе рыжие сородичи, не могли к ним добраться. Контрацептивы разработало Агентство по охране здоровья животных и растений, и сейчас проводятся заключительные испытания, чтобы убедиться, что оно безопасно и эффективно.

Удивительно, но зоозащитники одобрили эту инициативу. Сегодня в Великобритании проживает всего 140 тысяч английских рыжих белок и 2,7 миллиона серых особей, завезенных из Северной Америки в конце 19 века.

Серые белки являются переносчиками вируса оспы белок. У них иммунитет, а вот их рыжие сородичи с этой болезнью справиться не могут и почти всегда заражение приводит к летальному исходу. Кроме того, большая популяция серых белок угрожает здоровью и выживанию молодых деревьев, поскольку они сдирают кору, ослабляя и убивая их.

«Серая белка — это инвазивный вид, который наносит неисчислимый ущерб британской сельской местности, где эти вредители продолжают разрушать наши неоперившиеся лиственные деревья, такие как дуб, сдирая кору и нарушая хрупкий баланс природы и биоразнообразия, уменьшая при этом нашу способность бороться с изменением климата. Это важное исследование оральной контрацепции показывает многообещающие признаки, которые могут помочь искоренить серую белку в Великобритании нелетальным способом, а также помочь восстановить нашу любимую рыжую белку» - приводит слова министра окружающей среды Великобритании Ричарда Беньона издание The Guardian.

До этого в стране был разрешен отстрел серых грызунов, но он оказался неэффективным, поскольку они быстро размножаются.