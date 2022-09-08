Полное отключение интернета и глобальное короткое замыкание: чем грозит самая опасная загадка Солнца

Крупный план хромосферы Солнца. Видны отдельные ячейки – гранулы. Земля – для сравнения.

Астрономы обнародовали снимки, которые сделал новый телескоп Daniel K. Inouye (Daniel K. Inouye Solar Telescope – DKIST) - самый мощный из всех наземных, предназначенных для наблюдений за светилом. И не скрывают своего восхищения. Снимки – небывалой четкости. На них видны объекты размером всего в 30 километров.

На полученной «картине» бурлящего газа отлично видны подобные ячейкам структуры, которые, похоже, переносят тепло из глубины Солнца на его поверхность. Более светлые области это поднимающаяся раскаленная плазма, а темные полосы она же, но остывшая и опускающаяся.

Ученые уверяют, что разглядели и какие-то небольшие яркие пятна. Из которых, как они полагают, поступает энергия во внешние слои солнечной атмосферы – так называемой короны. Не исключено, что в этом и кроется разгадка одной из самых «жгучих» тайн Солнца. По какой-то неизвестной пока причине корона нагрета гораздо сильнее самого светила.

Четкие картины того, что происходит на Солнце, помогут ученым прогнозировать солнечные бури.

На поверхности Солнца - около 6 тысяч градусов. По логике, чем дальше от него, тем должно быть прохладнее. Но температура не убывает, а наоборот, растет. В сотни раз. Внешняя атмосфера Солнца - та самая корона - нагрета аж до миллиона градусов. А местами и сильнее. Это недоразумение озадачивает уже более 60 лет, с тех пор как впервые было обнаружено.

Астрономы рассчитывают, что наблюдения с помощью DKIST помогут прогнозировать и солнечные вспышки, и корональные выбросы – особенно мощные, способные натворить много бед на Земле, меньшими из которых могут быть отключение Интернета и глобальное «короткое замыкание». Ими регулярно пугают человечество весьма серьезные ученые.

Подробнее в нашем материале.

ДЛЯ СПРАВКИ

Телескоп DKIST расположен на гавайском острове Мауи на склоне потухшего вулкана Халеакала на высоте порядка 3 километров.

Телескоп – зеркальный. Диаметр зеркала 4,2 метра.

Коренные гавайцы относятся к телескопу, мягко говоря, прохладно. Считают, что европейцы, построив его на священном для аборигенов вулкане, оскорбили их чувства.