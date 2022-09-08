Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+11°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Наука8 сентября 2022 11:27

Полное отключение интернета и глобальное короткое замыкание: чем грозит самая опасная загадка Солнца

Ученые изучают солнечную «корону», грозящую землянам полным отключением интернета и глобальным коротким замыканием
Владимир ЛАГОВСКИЙ
Владимир ЛАГОВСКИЙ
Крупный план хромосферы Солнца. Видны отдельные ячейки – гранулы. Земля – для сравнения.

Крупный план хромосферы Солнца. Видны отдельные ячейки – гранулы. Земля – для сравнения.

Астрономы обнародовали снимки, которые сделал новый телескоп Daniel K. Inouye (Daniel K. Inouye Solar Telescope – DKIST) - самый мощный из всех наземных, предназначенных для наблюдений за светилом. И не скрывают своего восхищения. Снимки – небывалой четкости. На них видны объекты размером всего в 30 километров.

На полученной «картине» бурлящего газа отлично видны подобные ячейкам структуры, которые, похоже, переносят тепло из глубины Солнца на его поверхность. Более светлые области это поднимающаяся раскаленная плазма, а темные полосы она же, но остывшая и опускающаяся.

Ученые уверяют, что разглядели и какие-то небольшие яркие пятна. Из которых, как они полагают, поступает энергия во внешние слои солнечной атмосферы – так называемой короны. Не исключено, что в этом и кроется разгадка одной из самых «жгучих» тайн Солнца. По какой-то неизвестной пока причине корона нагрета гораздо сильнее самого светила.

Четкие картины того, что происходит на Солнце, помогут ученым прогнозировать солнечные бури.

Четкие картины того, что происходит на Солнце, помогут ученым прогнозировать солнечные бури.

На поверхности Солнца - около 6 тысяч градусов. По логике, чем дальше от него, тем должно быть прохладнее. Но температура не убывает, а наоборот, растет. В сотни раз. Внешняя атмосфера Солнца - та самая корона - нагрета аж до миллиона градусов. А местами и сильнее. Это недоразумение озадачивает уже более 60 лет, с тех пор как впервые было обнаружено.

Астрономы рассчитывают, что наблюдения с помощью DKIST помогут прогнозировать и солнечные вспышки, и корональные выбросы – особенно мощные, способные натворить много бед на Земле, меньшими из которых могут быть отключение Интернета и глобальное «короткое замыкание». Ими регулярно пугают человечество весьма серьезные ученые.

Подробнее в нашем материале.

ДЛЯ СПРАВКИ

Телескоп DKIST расположен на гавайском острове Мауи на склоне потухшего вулкана Халеакала на высоте порядка 3 километров.

Телескоп – зеркальный. Диаметр зеркала 4,2 метра.

Коренные гавайцы относятся к телескопу, мягко говоря, прохладно. Считают, что европейцы, построив его на священном для аборигенов вулкане, оскорбили их чувства.

Наука: Клуб любознательных