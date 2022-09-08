Очень Восточный форум: официальные итоги ВЭФ-2022 и немного личного

Это был не просто Восточный форум. Это был Очень Восточный форум. С 5 по 8 сентября Восточный экономический форум прошел уже в седьмой раз, и Восток здесь был представлен в ассортименте. Фото: REUTERS

ДЕЛО ТОНКОЕ

Это был не просто Восточный форум. Это был Очень Восточный форум. С 5 по 8 сентября Восточный экономический форум прошел уже в седьмой раз, и Восток здесь был представлен в ассортименте. Предприниматели, чиновники, журналисты. В костюмах, халатах, чалмах. Владивосток притянул «соседей», независимо от расстояний, отношений и уровня развития экономики. Независимо от того, включили ту или иную страну в категорию недружественных или пока нет. От Мьянмы до Японии, от Северной Кореи до Южной Кореи.

Западные гости, впрочем, тоже имелись. Но настолько мало, что встретить их было большой удачей. И тех, кому эта удача улыбалась, ждало откровение из жизни, которая уже кажется утерянной. Оказывается, обычные люди - они очень даже дружественные. И не важно, в каком списке сейчас находится их страна и в каких отношениях наши правительства.

- Русские – очень приятные люди, а российские предприниматели - надежные партнеры. Я работаю с Россией много лет и продолжаю вести бизнес, как и прежде, - рассказал мне британец Кристофер Девоншир-Эллис, партнер-основатель консалтинговой компании Dezan Shira & Associates Limited.

- У нас есть и русские сотрудники в Японии, и бизнес-партнеры в России. Наши взаимоотношения никак не изменились. Мы продолжаем сотрудничать с Россией, хотя, конечно, есть объективные сложности, - говорит Мезаки Масааки, главный исполнительный директор японской энергетической компании GPSS Holdings Inc. Что за сложности? Например, с международными платежами. А еще раньше как было: сел на самолет в Токио - и через пару часов ты во Владивостоке. В этот же раз Мезаки с коллегами добирались 40 часов через Дубай и Москву.

Такой вот поворот на Восток, в котором остается место Западу. Причем касается это самых разных сфер и отраслей – например, многострадальному автопрому.

- Мы, в отличие от западных партнеров, никогда дверью не хлопаем. Но когда коллеги (ушедшие с российского рынка автопроизводители, - Ред.) захотят вернуться, спрос с них будет более строгим, чем это было изначально, когда они так вольготно входили на наш рынок. И предпочтение будет отдаваться российским производителям, а также компаниям из дружественных стран, - сказал вице-премьер, глава Минпромторга Денис Мантуров во время интервью в открытой студии «Комсомольской правды» на Восточном экономическом форуме.

Но, несмотря на «дефицит» западных делегатов, цифры ВЭФ-2022 впечатляют.

- Это был первый постковидный форум, в нем приняли участие более 7 000 гостей. Подписано более 260 соглашений на общую сумму 3 трлн 255 млрд рублей, это рекорд, - подвел статистические итоги форума вице-премьер, полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев.

ПОВОРОТ К ТУРИСТУ

Туризм, наравне с восточным уклоном, был одной из главных тем форума.

- Дальний Восток - это огромная прекрасная территория, где очень много мест для открытий, - сказал… вернее, напомнил Юрий Трутнев.

Однако чтобы делать открытия на этой прекрасной территории, повернуться нужно не только на Восток, но и лицом к туристу. А в этом плане, выразимся мягко, не все и не всегда гладко.

- Туристический приток на Дальний Восток за прошедший год – 38%, а количество мест размещения «подросло» на 8%. Значит, идет отставание того, что мы можем предложить, от того, в чем нуждаются люди, - констатировал Трутнев. И сделал логичный вывод: «Уровень налогов определяется тем, насколько бизнес в состоянии жить с этими налогами. Если бизнес отстает, если средства не вкладываются в развитие инфраструктуры туризма, значит, налоги на туризм избыточные».

Так что снижайте налоги, пусть появляются новые гостиницы, дороги, подъемники. И турист поедет за открытиями. Российский, азиатский, европейский, американский, но в любом случае дружественный.

КСТАТИ

Земля прибыльных приключений

С завершением форума стартовал конкурс «Дальний Восток - земля приключений». Он продлится до конца сентября 2023 года. Для участия нужно подать заявку на сайте ПутешественникДВ.РФ, зарегистрироваться в МЧС и поехать на Дальний Восток. Там снять ролик о своем путешествии и отправить на суд жюри конкурса (подробности можно прочитать на сайте). Главный приз - 3 млн рублей