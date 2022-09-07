Вице-премьер Юрий Трутнев: Дальний Восток - это огромная прекрасная территория, где очень много мест для открытий

Заместитель председателя правительства РФ - полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев. Фото: Смирнов Владимир/ТАСС

Уже глубокой ночью с 7 но 8 сентября прямо в аэропорту Владивостока вице-премьер ответил на вопросы журналистов.

НОВЫЙ РЕКОРД

- Седьмой Восточный экономический форум, как и предыдущие, это шаг вперед по развитию Дальнего Востока, - сказал Юрий Трутнев. - Это первый постковидный форум, в нем приняли участие более 7 тысяч гостей. Подписано более 260 соглашений на общую сумму 3 трлн 255 млрд рублей, это тоже рекорд.

Но дело не только в этом. Дело в том, что вырабатывались решения, люди работали по 90 направлениям, эти решения докладывались президенту. Значительная часть этих решений поддержана. Поэтому нам есть, куда двигаться вперед.

- Юрий Петрович, как вы считаете, Дальний Восток – это логистический узел, сырьевой центр или что-то другое?

- Очень трудно каким-то одним словом охарактеризовать 40% территории самой большой страны в мире. Поэтому значение Дальнего Востока, несомненно, выросло. Экспортные потоки, которые полностью развернулись на восточное направление, создают и новые вызовы, и новые возможности.

Новые вызовы связаны с необходимостью большего развития транспортных магистралей, Восточного полигона (комплекс железных дорог на востоке страны, - Ред.), Северного морского пути. Новые возможности связаны с большей интенсивностью работы с дружественными странами, особенно в направлении развития технологий. Все это мы предложили, и по целому ряду (предложений - Ред.) приняты решения, которые помогут нам работать быстрее.

- Вы очень много говорили о том, что на Дальнем Востоке должно быть все самое-самое в части преференций, чтобы людям здесь и работалось, и жилось хорошо. Некоторые спикеры на форуме предлагали законодательно закрепить эту инициативу. Только вопрос – как это будет работать?

- Работать это будет замечательно, и я совершенно точно понимаю, как. Мы, конечно, не напишем в законе: «надо, чтобы Дальний Восток всегда был лучшим…» Лучшим надо являться не по записи, а по факту.

Поэтому об этом зашла речь? Разговор в части доклада президенту был о том, что целый ряд министерств разрабатывает свои преференциальные режимы: что-то позаимствовали у нас, что-то улучшили. И получилось так, что по ряду показателей (например, по срокам предоставления преференций) мы начали немножко проигрывать. Это недопустимо, поэтому я дословно повторю то, что сказал вчера Владимиру Владимировичу. Я сказал, что для неукоснительного выполнения его поручений об ускоренном развитии Дальнего Востока необходимо, чтобы все режимы на Дальнем Востоке были лучшими.

- Юрий Петрович, Восточный экономический форум раньше был больше про стратегию развития. Сейчас это больше про международные отношения. В этот раз звучало очень много международной повестки. Все-таки Дальний Восток может стать действительно не воротами, а магнитом притяжения для инвесторов?

- У нас здесь с вами мнения несколько различаются. Потому что мне кажется, что на этом Восточном экономическом форуме как раз было очень много вопросов, связанных именно с Дальним Востоком. А то, что Дальний Восток приобретает все большее международное значение, наверное, это результат нашей с вами общей работы. Все гости по очереди говорили, что Дальний Восток сегодня является центром притяжения.

ЗЕМЛЯ ПРИКЛЮЧЕНИЙ

- Юрий Петрович, как считаете, Дальнему Востоку нужно федеральное Министерство по туризму?

- Я бы не стал сейчас об этом говорить по простой причине. Структура правительства определяется президентом, а предложение делает председатель правительства. Этот вопрос не в моей компетенции.

И, самое главное, я считаю, вопрос не в том, как это будет называться. Вопрос в том, как это будет работать. Я две простых цифры назову. У нас увеличение туристического притока на Дальний Восток за прошедший год – 38%, а места размещения «подросли» на 8%. Это значит, что идет отставание того, что мы можем предложить, от того, в чем нуждаются люди. А в таком случае этот спор – надо давать дополнительные преференции или не надо - он теряет смысл. Уровень налогов как раз определяется тем, насколько бизнес в состоянии жить с этими налогами. Если бизнес отстает, если средства не вкладываются в развитие инфраструктуры туризма, значит, налоги на туризм избыточные. Поэтому, вне всякого сомнения, надо увеличивать на Дальнем Востоке преференции по отношению к строительству гостиниц, созданию инфраструктуры туризма.

- Туризм стал одной из основных тем Восточного экономического форума. В частности, обсуждался туристический сбор. На Дальнем Востоке его нет. Как вы считаете, в каких регионах Дальнего Востока он необходим, и нужен ли он вообще?

- Не возьму на себя функцию определения, где надо вводить туристический сбор. Вы же понимаете, что сбор, конечно, поможет получить дополнительное финансирование, в том числе на обустройство каких-то туристических объектов... Но в то же самое время это нагрузка на людей. Поэтому здесь всегда важно найти баланс, и сейчас я не хотел бы об этом судить. Я уверен в одном: надо сбалансировать уровень налоговой нагрузки таким образом, чтобы рост инвестиций в туристическую инфраструктуру совпадал с ростом ее востребованности. Пока есть существенное отставание.

- Можно ли считать, что конкурс «Дальний Восток – земля приключений» стартовал?

- Мы договаривались, что последний день форума – это день старта конкурса (подробнее см. «Наша справка»). Поэтому считаем, что конкурс «поехал». Сайт готов (ПутешественникДВ.РФ, - Ред.). Значит, все, кто подает заявки на сайт, могут путешествовать. Только осторожно.

- Юрий Петрович, чем обосновано такое название? Оно ассоциируется со сложностями, преодолением препятствий…

- Я считаю, что ограничиваться только этим неправильно. Потому что каждый человек имеет право на свои открытия, имеет право на свои лучшие путешествия. Мы хотим, чтобы люди приезжали на Дальний Восток, а те люди, которые живут на Дальнем Востоке, открывали для себя новые уголки. Потому что это огромная прекрасная территория, где действительно есть очень много мест для открытий.

- А как будут организованы меры безопасности после трагедии на Камчатке (в начале сентября во время восхождения на вулкан Ключевская сопка погибли девять человек, - Ред.)?

- Любое путешествие включает в себя элементы риска. Тем не менее, мне кажется, что все-таки это лучше, чем сидеть на диване и смотреть телевизор.

В то же время мы должны сделать все возможное для того, чтобы эти риски уменьшить. Все ли для этого делается? Нет. Мне не нравится, как сегодня организована безопасность в сфере туризма. Я немножко в этом разбираюсь, у меня на счету три похода высших категорий сложности и полтора десятка категорийных походов. Я знаю, как это делалось в Советском Союзе. И делалось это немножко по-другому. Я вам обещаю: когда вернусь в Москву, приглашу коллег из всех организаций, которые занимаются вопросами, связанными с безопасностью туризма - и из МЧС, и из Ростуризма. И мы вместе поговорим о том, как это правильно сделать. Потому что есть некоторые решения, которые приняты не совсем правильно.

Например, вопросы безопасности группы пытаются решить за счет сертификации гидов. Не решат. Потому что путешествие сложное. А на Камчатке это была категория 3А, что приравнивается к пятой категории сложности по туристической классификации. Это очень высокая сложность, там каждый должен быть подготовлен. Допускать в категорийный поход необходимо при соответствующей подготовке каждого члена группы. Она проверяется. Есть такая система, называется Маршрутно-квалификационная комиссия. К сожалению, заявки в Маршрутно-квалификационную комиссию группа, которая вышла на Камчатке, не подавала, допуск им не был дан. Со всем этим надо разобраться. Надо сделать так, чтобы без допуска Маршрутно-квалификационной комиссии группа не могла выйти на (такой сложный, - Ред.) маршрут. Во всяком случае, не могла зарегистрироваться в МЧС.

ИНВЕСТОР ДОЛЖЕН ЧУВСТВОВАТЬ СЕБЯ СПОКОЙНО

- Вопрос о трансграничных ТОРах (территориях опережающего развития или экономическая зона со льготами по налогам, - Ред.). Каким вы видите этот механизм и какие страны уже проявили к нему интерес?

- Прежде всего, это режим, максимально благоприятный для тех стран, с которыми мы работаем. Потому что возможность привлечь инвесторов только одна – они должны себя чувствовать спокойно. Дополнительную защищенность международного ТОРа мы видим в том, что он будет работать на основе не только законодательства России, но на основе межправительственных соглашений. А это уже более жесткая конструкция.

Далее мы хотим предоставить возможность работать в национальных валютах стран, которые будут с нами сотрудничать. Мы хотим сделать целый ряд улучшений, связанных с третейским судом, с особым порядком регистрации бенефициаров (получателей выгоды, - Ред.). Есть несколько важных предложений, которые, на мой взгляд, существенно поднимут востребованность таких территорий именно в отношении работы с иностранными инвесторами. Это серьезная работа, довольно много надо менять, там будет достаточно много революционных предложений, но общее отношение Владимир Владимирович сформулировал, он сказал, что надо делать.

Что касается того, какие страны заинтересованы, я вам этот секрет не раскрою. Поверьте на слово, что они есть. Но пока мы не дошли до каких-то твердых соглашений, я считаю, что об этом рано говорить.

КСТАТИ

«Люди выбирают Дальний Восток своей судьбой»

На вопросы журналистов также ответил министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков.

- Алексей Олегович, президент сообщил, что в 2025 году на Дальнем Востоке откроют филиалы ВГИКа, ГИТИСа и Щукинского училища. О каких регионах идет речь?

- Я думаю, филиалы этих заведений будут в крупнейших городах Дальнего Востока.

Стратегические инициативы, которые были разработаны правительством в части развития культуры, это не только открытие филиалов. Мы еще будем прорабатывать это с регионами. Я считаю, что здесь должна быть конкурсность и конкурентность. Потому что талантливые люди есть во всех 11 регионах Дальнего Востока. Также эта инициатива подразумевала создание трех арт-кластеров. И в рамках стратегических инициатив у нас есть целый набор социальных мер, которые в полной мере будут развивать креативный дух Дальнего Востока. Так, в следующем году мы откроем креативный кластер в Якутске.

- Алексей Олегович, сегодня на пленарном заседании глава государства обсуждал вопрос в области работы с молодежью и в очередной раз подчеркнул перспективы Дальнего Востока. В этой связи на Дальнем Востоке реализуется проект подготовки управленческих кадров «Муравьев-Амурский». Можете рассказать, насколько участники первого этапа включены в работу в регионе?

- Я вам назову два факта. Первый факт – это конкурс в 50 человек на место. Наверное, это соответствует конкурсам на самые престижные факультеты в самых престижных вузах. Люди, которые подписывают контракт, фактически меняют свою судьбу. Это уже взрослые люди с высшим образованием, они на год отрываются от работы, многие от семьи, чтобы получить новое образование, посетить практически все регионы Дальнего Востока за этот год и глубоко погрузиться в работу городов, регионов, институтов развития федерального правительства. И далее они обязаны два года отработать по распределению в том регионе, куда их отправят.

И второй факт. Это уже реальная, живая конкуренция губернаторов за этих слушателей. Буквально сегодня один из губернаторов (не буду говорить, какой) буквально заманил к себе несколько десятков курсантов, как мы их называем. В качестве полушутки он говорит: «Хочу вам представить тех курсантов проекта «Муравьев-Амурский», которые переезжают по завершении работы работать в мой регион».

И я точно знаю, что губернаторы борются сейчас за этих ребят. Понимаю, что, может быть, не все 50 из тех, кто дойдет до финиша, смогут полностью пройти этот путь и остаться работать в регионах. Но даже если это будет две трети человек, то мы за 5 лет получим 200 новых подготовленных управленцев, которые уже сейчас плотно работают со мной, с моими заместителями, со всеми губернаторами и мэрами городов, с руководителями институтов развития, с заместителями Юрия Петровича Трутнева. И мы обязательно будем организовывать встречи Юрия Петровича с курсантами.

Помимо высокой квалификации и интеллекта, мы видим у них горящие глаза и искреннюю любовь к Дальнему Востоку. Из них примерно половина людей сами дальневосточники, и их миссия - сделать лучше жизнь там, где они родились. И, что приятно, вторая половина - это люди, которые чувствуют, что здесь создается будущее, и выбрали Дальний Восток своей судьбой, чтобы сюда приехать и здесь работать.

НАША СПРАВКА

3 млн рублей за фильм о путешествии

Конкурс «Земля приключений», который стартовал с завершением Восточного экономического форума, продлится до конца сентября 2023 года. Для участия нужно подать заявку на сайте ПутешественникДВ.РФ, зарегистрироваться в МЧС и поехать на Дальний Восток. Там снять ролик о своем путешествии и отправить на суд жюри конкурса (подробности можно прочитать на сайте). Главный приз - 3 млн рублей.