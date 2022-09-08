Вице-премьер Денис Мантуров - «Комсомольской правде»: Мы не хлопаем дверью перед западными автопроизводителями, но предпочтение будем отдавать компаниям из России и дружественных стран

Вице-премьер правительства, глава Минпромторга России Денис Мантуров. Фото: Андрей Минаев

- Денис Валентинович, одна из самых актуальных проблем сегодня - это автопром. Знаю, что сейчас правительство работает над новой стратегией развития этой отрасли. Расскажите, пожалуйста, на что планируется сделать упор в этой стратегии? Какая роль в ней отводится отечественным производителям, а какая - иностранным?

- Автопром, действительно, сегодня находится в непростой ситуации. Основной вызов связан с уходом иностранных производителей, которые неплохо чувствовали себя на рынке России. Тем более если учесть, что наш рынок в прошлом году поделил третье-четвертое места в Европе (в России было продано 1 млн 536 тысяч автомобилей, - Ред.).

Конечно, когда в 2008 году формировалась стратегия развития российского автопрома, никто не предполагал того разворота, который произошел сегодня. Но могу сказать, что та стратегия - пригласить иностранцев, чтобы они организовали здесь свои производства - не была ошибочной. Это дало свои плоды и результаты. У нас сегодня мощный костяк и специалистов, и автоиндустрии в целом. Но требуется время для локализации производства автомобильных компонентов, агрегатов, чтобы быть максимально независимыми. Мы исходили из того, что, входя в глобальную мировую кооперационную цепочку производителей (и автомобильной отрасли в частности), мы будем использовать лучшие, наиболее современные и экономически выгодные решения для поставки на конвейеры иностранных компонентов.

И сегодня для российской автокомпонентной отрасли открываются как новые возможности, так и новые вызовы - я имею в виду снижение объемов производства. Требуется немного времени для того, чтобы наша автокомпонентная отрасль, наряду с производителями автокомпонентов из дружественных стран, обеспечила замещение западных производителей. Для этого есть и льготные программы. Например, программа Фонда развития промышленности, который сегодня предоставляет займы под 1% годовых. Это и компенсация затрат по НИОКРам (научно-исследовательским и опытно-конструкторским работам, - Ред.) для оптимизации сроков выхода на завершение разработки и начала серийного массового производства. Ну и, конечно, все будет упираться в экономические показатели. Будут объемы продаж автомобилей - будет и наращивание производства компонентов.

- А что касается западных компаний – для них двери не закрыты?

- Конечно. Мы, в отличие от западных партнеров, никогда дверью не хлопаем. Но когда коллеги захотят вернуться, спрос с них будет более строгим, чем это было изначально, когда они так вольготно входили на наш рынок. И предпочтение будет отдаваться российским производителям, а также компаниям из дружественных стран.

Денис Мантуров в студии "Комсомольской правды" на ВЭФ-22. Фото: Андрей Минаев

- И что будет сделано для того, чтобы наш автопром мог обеспечить россиян недорогими и при этом качественными автомобилями?

- Слова «дорого» или «дешево» здесь не очень подходят. Правильнее будет сказать «доступное» либо «недоступное». Потому что все зависит от номенклатуры и категории. Есть доступные автомобили массового сегмента, есть - премиальные, которые тоже доступны для определенной категории потребителей. И развитие у нас будет осуществляться по всем направлениям: на каждого потребителя - свой производитель. И чем больше будет использовано российских компонентов, тем мы меньше будем зависеть от изменений курса, от требований зарубежных поставщиков. А с развитием собственных компетенций, увеличением объемов потребления российских компонентов будет формироваться и более доступная цена. Мы рассчитываем, что по мере восстановления рынка и увеличения объемов производства цена будет становиться боле доступной.

- Но ведь на это нужно немало времени. И у Китая, и у Кореи ушло не менее 20 лет на создание собственных конкурентоспособных машин. Какие сроки ставятся у нас?

- Наша стратегия по развитию автомобильной промышленности рассчитана на период до 2035 года. На этом рубеже будут совершенствоваться те направления, в которых нам нужно развивать собственные компетенции. Это касается и производства электроавтомобилей, и использования сжиженного газа, компримированного (сжатого, - Ред.) газа в транспортных средствах. А в перспективе это водород, беспилотный транспорт. Все это прописано в стратегии, как направления, которые мы будем развивать, чтобы идти в ногу со временем и иметь как технологические компетенции, так и доступные для наших потребителей транспортные средства.

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