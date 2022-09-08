Перед смертью на теле королевы заметили странные черные пятна. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Британия погрузилась в многодневный траур. Королева Елизавета II cкончалась на 97-м году жизни. Монаршая особа умерла в кругу родных и близких. Меж тем фотограф успел снять Ее Величество перед кончиной.

"Сегодня днем королева мирно умерла в Балморале. Король и Королева-консорт останутся в Балморале сегодня вечером и вернутся в Лондон завтра", - сообщили о смерти королевы Елизаветы II в Букингемском дворце. Над ним приспущен флаг Великобритании.

Примечательно, что несколько часов кончина монарха держалась в тайне. Уже днем появились новости об ухудшении состояния королевы. Члены семьи тут же помчались к Елизавете II.

В последнее время все чаще возникали тревожные сообщения о состоянии Елизаветы II. Мол, она больше не вернется в Лондон. Писали, что королева слишком слаба для поездок в Букингемский дворец.

Ее Величество чувствовали приближение конца. В начале 2022 году королева выпустила заявление, в котором официально назначила старшего сына Чарльза свои преемником на троне.

В феврале появились кадры, на которых королева проводит очередную рабочую встречу: тогда она стояла, опираясь на трость, и не могла сделать даже пару шагов. А на днях представители королевской семьи опубликовали новый портрет Елизаветы II, который был сделан в ее загородной резиденции Балморал. 96-летняя королева приняла в замке Лиз Трасс, выбранную британцами на должность нового премьер-министра.

Фото подтвердило, что королева буквально угасала на глазах. После сообщений об ухудшении состояния и смерти королевы многие обратили внимание на ее потухший взгляд и почерневшие руки, что может указывать на серьезные проблемы с кровообращением.

Сейчас по всей Великобритании объявлен траур. "Смерть моей любимой матери, Ее Величества королевы, - это момент величайшей печали для меня и всех членов моей семьи. Мы глубоко скорбим в связи с кончиной дорогого государя и горячо любимой матери. Я знаю, что ее потеря будет глубоко ощущаться всей страной, королевствами и содружеством, а также бесчисленным множеством людей по всему миру. В этот период траура и перемен моя семья и я будем утешены и поддержаны знанием того уважения и глубокой привязанности, которыми пользовалась королева", - скорбит Чарльз. Он, став королем, взял имя Карл III.