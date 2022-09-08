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Звезды8 сентября 2022 19:35

Королева Елизавета II покрылась черными пятнами перед смертью

На последнем фото Елизаветы II перед смертью заметили странные черные пятна
Ольга ЛИБГАРДТ
Ольга ЛИБГАРДТ
Перед смертью на теле королевы заметили странные черные пятна.

Перед смертью на теле королевы заметили странные черные пятна.

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Британия погрузилась в многодневный траур. Королева Елизавета II cкончалась на 97-м году жизни. Монаршая особа умерла в кругу родных и близких. Меж тем фотограф успел снять Ее Величество перед кончиной.

"Сегодня днем королева мирно умерла в Балморале. Король и Королева-консорт останутся в Балморале сегодня вечером и вернутся в Лондон завтра", - сообщили о смерти королевы Елизаветы II в Букингемском дворце. Над ним приспущен флаг Великобритании.

Примечательно, что несколько часов кончина монарха держалась в тайне. Уже днем появились новости об ухудшении состояния королевы. Члены семьи тут же помчались к Елизавете II.

В последнее время все чаще возникали тревожные сообщения о состоянии Елизаветы II. Мол, она больше не вернется в Лондон. Писали, что королева слишком слаба для поездок в Букингемский дворец.

Ее Величество чувствовали приближение конца. В начале 2022 году королева выпустила заявление, в котором официально назначила старшего сына Чарльза свои преемником на троне.

В феврале появились кадры, на которых королева проводит очередную рабочую встречу: тогда она стояла, опираясь на трость, и не могла сделать даже пару шагов. А на днях представители королевской семьи опубликовали новый портрет Елизаветы II, который был сделан в ее загородной резиденции Балморал. 96-летняя королева приняла в замке Лиз Трасс, выбранную британцами на должность нового премьер-министра.

Фото подтвердило, что королева буквально угасала на глазах. После сообщений об ухудшении состояния и смерти королевы многие обратили внимание на ее потухший взгляд и почерневшие руки, что может указывать на серьезные проблемы с кровообращением.

Сейчас по всей Великобритании объявлен траур. "Смерть моей любимой матери, Ее Величества королевы, - это момент величайшей печали для меня и всех членов моей семьи. Мы глубоко скорбим в связи с кончиной дорогого государя и горячо любимой матери. Я знаю, что ее потеря будет глубоко ощущаться всей страной, королевствами и содружеством, а также бесчисленным множеством людей по всему миру. В этот период траура и перемен моя семья и я будем утешены и поддержаны знанием того уважения и глубокой привязанности, которыми пользовалась королева", - скорбит Чарльз. Он, став королем, взял имя Карл III.

Шоу-бизнесЗвезды: утратыЕлизавета II: досье KP.RU