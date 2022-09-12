Улетная красота: стюардессам разрешили набивать татуировки, но так ли это безопасно

Одна из крупных российских авиакомпаний объявила о политике свободы самовыражения и разрешила принимать на работу девушек с татуировками на видимых участках кожи. Фото: Shutterstock

Одна из крупных российских авиакомпаний объявила о политике свободы самовыражения и разрешила принимать на работу девушек с татуировками на видимых участках кожи. Похоже, пора, когда бортпроводницы закрашивали татуировки тональным кремом, осталась позади. Теперь можно показать и своего дракона, и Чебурашку, главное, чтобы рисунок на коже не угрожал безопасности полета. Как определить, несет ли рисунок потенциальную угрозу, не ясно, но вот сам процесс нанесения красителя в глубокие слои кожи – дело рискованное. И речь здесь идет не только о татуировках, но и о модном сейчас татуаже, когда стойкая краска вкалывается в рисунок бровей, контуров глаз и губ.

Анализ научных публикаций, охватывающий период исследования в 10 лет с 2009 по 2019 год, в медицинском издании Medicina Clinica показал, что при нарушении правил гигиены, которые включают в себя использование одноразовых модулей для нанесения пигмента, тщательную и регулярную дезинфекцию рабочего места и всех многоразовых инструментов, используемых в работе, татуировки и татуаж могут вызвать иммунные и воспалительные реакции, инфекции и хронические дефекты кожи, вплоть до хронических дерматозов. В мире от 2% до 27% людей испытывают длительный дискомфорт после татуировки, а 0,5% до 6% развиваются кожные инфекции.

Самая распространенная инфекция после татуажа бровей у женщин вызвана нетуберкулезными микобактериями, а проявляется она через многочисленные воспаления кожи и желез. Погоня за красотой довела некоторых заразившихся девушек до операции околоушной железы.

Ученые раскопали и вовсе вопиющие случаи – вплоть до заражения стафилококком и инфекционного эндокардита (воспаления внутренней оболочки сердца) у мужчин, легочной эмболии (закупорки сосудов в легких), но это все же единичные сообщения за 10 лет. Увы, но гораздо чаще через иглу в тату-салоне можно подцепить ВИЧ, гепатит В или С. В Индии были случаи заражения проказой. И совсем недавно, в этом году в Андалусии на юге Испании зафиксировали вспышку оспы обезьян, этой инфекцией заразились 12 человек, посещавших один и тот же тату-салон. Поэтому, прежде чем набивать наколку или макияж, стоит поинтересоваться не только художественным талантом мастера, но и тем, как он обустраивает весь процесс нанесения рисунка, а также приходить на тату-сессию, четко осознавая и желаемые изменения на своем теле, и возможные риски. По статистике ВЦИОМ 27% людей с татуировками хотели бы от них избавиться.