В России впервые разрешили пилотам бороды, тату и красные волосы

В России стюардессам разрешили работать без каблуков, но с красными волосами и татуировками. Фото: Сергей ГАПОН

Российская авиакомпания S7 отменила регламент внешнего вида для своих сотрудников. Теперь пилотам и бортпроводникам можно красить волосы в яркие цвета, иметь татуировки на открытых частях тела и носить бороды. Об этом сообщила пресс-служба авиакомпании во вторник 30 августа.

«Мы поддерживаем свободу самовыражения коллег и уверены, что профессиональные качества сотрудников никак не зависят от наличия татуировок или цвета волос», - так объяснили в компании отмену ограничений.

Также авиакомпания решила облегчить жизнь бортпроводницам. Теперь они не обязаны носить обувь на каблуках, им разрешена обувь на плоской подошве, балетки или лоферы. Бортпроводники смогут щеголять бородами. Раньше эта привилегия была только у пилотов и сотрудников аэропортов.

Некоторые ограничения все же остались. Так, татуировки не должны быть оскорбительными или непристойными. Также сотрудникам из соображений безопасности не рекомендовано иметь длинные ногти или пирсинг на открытых частях тела.

«Если индивидуальный стиль не мешает человеку на 100% выполнять свою работу и обеспечивать безопасность на борту — не видим причин бережно хранить порядком устаревшие традиции», - резюмировали в пресс-службе.

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Ранее британская авиакомпания Virgin Atlantic разрешила стюардессам работать без макияжа. Кроме того, в базовый набор униформы для бортпроводниц включили брюки.

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