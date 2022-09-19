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Звезды19 сентября 2022 16:25

Униженная Курникова поразила неожиданным поступком после публичной измены Иглесиаса

Неожиданная реакция Курниковой на измену Иглесиаса вызвала оторопь
Ольга ЛИБГАРДТ
Ольга ЛИБГАРДТ
Теннисистка Анна Курникова

Теннисистка Анна Курникова

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Поклонники Энрике Иглесиаса и Анны Курниковой вторые сутки обсуждают шокирующее видео. В кадре горячий испанский певец у всех на виду страстно целует и обнимает эффектную женщину. При этом известно, что в это время возлюбленная артистка была дома с тремя детьми. Народ возмутился поведением вокалиста, многие ждали реакции Анны. Однако она поразила фанатов своим поступком.

Энрике Иглесиас оставил Анну Курникову с тремя детьми в Майами и укатил на гастроли в Лас-Вегас. Однако перед выступлением случилось то, чего никак не ожидали увидеть поклонники. Певец прилюдно целовался с другой женщиной и ощупывал фигуристую девушку за попу. Некоторые очевидцы при виде вакханалии даже попадали со стульев.

Ведь семья певца и теннисистки для многих долгое время являлась образцовой. Без штампа в паспорте звезды счастливо живут почти 20 лет, воспитывают детей.

Пользователи соцсетей моментально отреагировали на измену. Люди негодуют, зачем певец так поступил с Курниковой. Женщины из России сопереживают Анне. Многие надеялись, что она выступит с заявлением. Однако неожиданная реакция Курниковой на измену Иглесиаса вызвала оторопь.

Анна, как мудрая женщина, никогда не выставляет личное на публику и молча ждет мужа дома. Так случилось и в этот раз. Для поклонников красавицы такая реакция стала полной неожиданностью.

Шоу-бизнесЗвезды: STARБЛОГИАнна Курникова, досье KP.RU