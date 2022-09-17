Энрике Иглесиас и Анна Курникова. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Энрике Иглесиас в настоящее время находится на гастролях. Волоокий красавчик отправился в Лас-Вегас. В то время, как его многолетняя избранница Анна Курникова осталась дома в Майами с тремя детьми, сладкоголосый певец времени зря не теряет. Он изменил блондинке прямо перед концертом.

Поклонники Анны Курниковой и Энрике Иглесиас стоят на ушах. Во время гастролей певец учинил настоящую вакханалию. Некоторые очевидцы случившегося даже попадали со стульев.

Семья певца и теннисистки для многих является образцовой. Они считаются одной из самых красивых пар в шоу-бизнесе. Без штампа в паспорте звезды счастливо живут почти 20 лет, воспитывают детей.

Раньше Анна всегда сопровождала мужа на гастролях, но с появлением троих наследников она полностью погрузилась в материнство. Как показали события последних дней - совершенно напрасно. Горячий испанец оставил избранницу и показал, как развлекается в Вегасе.

Энрике уехал в тур. Он дал серию концертов. "Только что добрался до Вегаса. Офигенно!" - поведал артист.

А потом достоянием общественности стало шокирующее видео. Иглесиас целуется и трогает за попу девушку. Она в этот момент делает селфи. От увиденного зрители оторопели.

Ну а пользователи соцсетей моментально отреагировали на измену. Женщину из России жалеют Анну и готовы наказать изменщика.

"Кобелюка, паскудник, пес", "Дома ждет Анка со скалкой", "Вот же гнусный мерзавец. Он ее сначала за попу потрогал, а потом оттолкнул, паскудник", "Курникова как ... его ракеткой дома - мало не покажется", "Предатель. Зря я его любила", "Да, за Аню обидно больше всех. Наверное, обалдела Курникова", "Анька ему курник-то оторвет", "Он сам ее засосал и тискал прям на сцене", - делятся дамы увиденным.