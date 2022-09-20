Вопрос дня: Что надо сделать, чтобы деньги оставались в нашей стране?
Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ
Герман Клименко, председатель совета Фонда развития цифровой экономики:
- Запад заморозил деньги олигархов и Центробанка. Очень хочется ругать и власть, и жадных богачей. Но почему они недвижимость покупали на Западе? Да потому, что мало объектов для инвестиций в России! И без помощи государства (без дорог, воды, электричества, газа) это будет развиваться по-черепашьи. Сейчас есть шанс строить больше. Но надо повысить доверие к рублю и резко снизить ставку ЦБ. Иначе не выйдет.
Юрий Савелов, член президиума «ОПОРЫ России»:
- Запад уже многое сделал за нас - бизнесмены теперь боятся держать деньги за рубежом.
Денис Ракша, экономист:
- А не нужно все деньги оставлять в России. Проблемы со слишком крепким курсом рубля как раз из-за этого. Выход один: экспорт капитала, который может вполне быть даже в условиях санкций.
Георгий Бовт, политолог, публицист:
- Чтобы деньги оставались в России, должна быть возможность выгодно их здесь вложить, получить прибыль, и чтобы не пришли рейдеры и не забрали ее. Нужна независимая судебная система и гарантии частной собственности.
Юрий Припачкин, президент Российской ассоциации криптоэкономики:
- Прекратить хранить деньги на счетах за рубежом в качестве резервов. У бизнеса в России проблема в отсутствии оборотных средств. Деньги нужны здесь.
Илья Быков, эксперт по автоматизации торговли, предприниматель:
- Надо любить свою страну, свой город, свою историю.
И убрать коррупцию на всех уровнях.
Виталий Милушев, певец:
- В первую очередь нужно поменять свое мышление! Гордиться тем, что у нас создают. И отдавать приоритет отечественному производителю, отечественному искусству.
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