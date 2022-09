Ученые пересчитали всех муравьев на Земле. И взвесили их

Муравьи маленькие, но весят больше, чем все млекопитающие вместо взятые. Фото: Shutterstock

Не трудно догадаться, что муравьев много. Но сколько конкретно? Хоть приблизительно. Китайские, австралийские и немецкие исследователи (The University of Hong Kong, Charles Darwin University, The University of Western Australia, Universität Würzburg, Germany) дали ответ на этот почти сказочный вопрос – пересчитали всех муравьев на Земле. Получилось 20 квадрильонов (20 тысяч миллионов миллионов или 20 с 15 нулями. О чем ученые сообщили в журнале The Proceedings of the National Academy of Sciences.

Весят все муравьи больше, чем все птицы и звери вместе взятые, но меньше, чем все люди. Мы все примерно в пять раз тяжелее. В пересчете на сухой углерод муравьи весят 12 миллионов тонн.

«Счетоводы» считали муравьев не собственноручно – изучили 489 исследований коллег, которые занимались этим в разное время. Сделали выводы. И решили, что прежние оценки количества муравьев были занижены в среднем в 10 раз. На самом деле их гораздо больше. Ведь как признали сами энтомологи, они учли только наземных муравьев. А ведь есть еще и подземные и те, которые живут на деревьях.

Кстати, на нашей планете живут 15700 видов муравьев. Все очень полезны - рыхлят почву, утилизируют органические отходы, разносят по окрестностям семена растений, идут в пищу многие другим животным и птицам.

И конечно же, муравьи служат примером трудолюбия и дисциплины на рабочих местах.

По мнению некоторых ученых, муравьи обладают коллективным разумом. И если каждого считать отдельным нейроном, то во всем колективном «супермозге» их наберется 20 квадрильонов – гораздо больше, чем в человеческом.

О том, сколько на Земле деревьев, а сколько птиц узнайте из нашего материала.