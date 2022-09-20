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Наука20 сентября 2022 8:55

Ученые пересчитали всех муравьев на Земле. И взвесили их

Ученые выяснили, что все муравьи на Земле весят меньше, чем все люди
Владимир ЛАГОВСКИЙ
Владимир ЛАГОВСКИЙ
Муравьи маленькие, но весят больше, чем все млекопитающие вместо взятые.

Муравьи маленькие, но весят больше, чем все млекопитающие вместо взятые.

Фото: Shutterstock

Не трудно догадаться, что муравьев много. Но сколько конкретно? Хоть приблизительно. Китайские, австралийские и немецкие исследователи (The University of Hong Kong, Charles Darwin University, The University of Western Australia, Universität Würzburg, Germany) дали ответ на этот почти сказочный вопрос – пересчитали всех муравьев на Земле. Получилось 20 квадрильонов (20 тысяч миллионов миллионов или 20 с 15 нулями. О чем ученые сообщили в журнале The Proceedings of the National Academy of Sciences.

Весят все муравьи больше, чем все птицы и звери вместе взятые, но меньше, чем все люди. Мы все примерно в пять раз тяжелее. В пересчете на сухой углерод муравьи весят 12 миллионов тонн.

«Счетоводы» считали муравьев не собственноручно – изучили 489 исследований коллег, которые занимались этим в разное время. Сделали выводы. И решили, что прежние оценки количества муравьев были занижены в среднем в 10 раз. На самом деле их гораздо больше. Ведь как признали сами энтомологи, они учли только наземных муравьев. А ведь есть еще и подземные и те, которые живут на деревьях.

Кстати, на нашей планете живут 15700 видов муравьев. Все очень полезны - рыхлят почву, утилизируют органические отходы, разносят по окрестностям семена растений, идут в пищу многие другим животным и птицам.

И конечно же, муравьи служат примером трудолюбия и дисциплины на рабочих местах.

По мнению некоторых ученых, муравьи обладают коллективным разумом. И если каждого считать отдельным нейроном, то во всем колективном «супермозге» их наберется 20 квадрильонов – гораздо больше, чем в человеческом.

О том, сколько на Земле деревьев, а сколько птиц узнайте из нашего материала.

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