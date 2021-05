Ученые пересчитали всех птиц в небе и все деревья на Земле

Число птиц в бесчисленных стаях потрясает воображение Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Казалось бы, самые распространенные птицы на нашей планете голуби – сизари, гадящие на головы памятникам. Но нет. По численности они занимают лишь 21 место и насчитывают 285 765 338 особей. А первое место держат воробьи (House Sparrow), которых аж 1,6 миллиардов – больше, чем китайцев, которых набралось 1,44 миллиарда.

На втором месте обыкновенные скворцы (1,3 миллиарда), на третьем - белоклювые чайки (1,2 миллиарда), на четвертом - амбарные ласточки (1,1 миллиарда). Замыкают пятерку серые чайки (949 миллионов).

Всего же на Земле обитают 50 миллиардов диких птиц более 10 тысяч разных видов. Их пересчитали австралийские ученые из Университета Нового Южного Уэльса (Centre for Ecosystem Science, School of Biological, Earth and Environmental Sciences, UNSW Sydney), которыми руководил Кори Каллаган (Corey T. Callaghan). Результаты свели в таблицу – в ней 9700 видов, попавшие в поле зрения «счетоводов».

Ученые воспользовались данными, которыми на портале eBird, обмениваются орнитологи-любители. Они подмечают время от времени птиц, попадающих им на глаза, пересчитывают.

Далее с помощью разработанной математической модели ученые определили, как число встреч соотносится с плотностью «птичьего населения». Потом вычислили её – плотность населения птиц того или иного вида, помножили на площадь ареала их обитания. И, в итоге, получили общую численность каждого вида. Сложили результаты и таким образом определили число пернатых на нашей планете.

Ученые определили численность разных видов птиц.

Кур, уток, гусей, индюшек и прочих цесарок с перепелками, которых разводят специально на съедение людям или, чтобы яйца несли, в расчет не брали. Учли только вольных птиц.

Расчеты, конечно, приблизительные. Но они демонстрируют: не всё так плохо в окружающем нас животном мире.

Кстати, 9700 видов, учтенных в расчетах, это 92 процента из всех известных. Данных по оставшимся 8 процентам крайне мало, некоторые птицы встречаются крайне редко, то есть, они не многочисленны.

Иными словами, птиц, на самом деле, больше 50 миллиардов, хотя и не на много.

Больше всего птиц живут в Северном полушарии – только в арктических районах их более 30 миллиардов.

В Антарктике - 1,6 миллиарда птиц, включая пингвинов. На Мадагаскаре и того меньше 1,3 миллиарда.

Самые редкие птицы - те, которые питаются падалью. Их меньше 200 миллионов. Много больше – почти 500 миллионов - тех, которые предпочитают нектар. А самые многочисленные - всеядные птицы и те, рацион которых составляют беспозвоночные. Одних 13 миллиардов, других -15.

На нашей планете растут более трех триллионов деревьев

Число "стволов" не может не радовать. Ведь согласно прежним оценкам, их должно было быть гораздо меньше - примерно 400 миллиардов. Оказалось же почти в 8 раз больше. Эти данные обнародовал авторитетный научный журнал Nature. Сосчитали деревья ученые международной группы, которой руководил Томас Кроутер (Thomas Crowther) из Нидерландского института экологии (Netherlands Institute of Ecology in Wageningen). И уверяют, что они самые точные.

Под крылом самолета о чем-то поет зеленое море тайги: деревьев в российской тайге пока больше, чем в любой друго стране Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Кроутер нашел неучтенные деревья? Отнюдь. Просто прежние оценки были занижены. Потому "деревянные счетоводы" полагались лишь на спутниковые фотографии и на приблизительные представления о плотности насаждений. Группа Кроутера использовала данные, полученные непосредственно на местности - то есть, взяла реальные подсчеты, проведенными энтузиастами в разных районах планеты - таких набралось почти 500 тысяч. Их соотнесли с спутниковыми снимками, что позволило определить, как выглядят из космоса леса той или иной плотности. В итоге, зная площадь зеленых насаждений, экологи и определили число деревьев.

В Северной Америке, Скандинавии и в России растут 750 миллиардов деревьев. Это - 23 процента от лесного массива планеты. При этом в нашей стране деревьев больше, чем в любой другой. Тропические и субтропические леса составляют 43 процента и насчитывают 1 триллион 300 миллиардов деревьев.