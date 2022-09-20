«Железное» здоровье: что делать при низком гемоглобине и анемии

Около пяти граммов железа содержится в организме взрослого человека. Большая часть элемента находится в составе гемоглобина, который осуществляет транспорт кислорода во все органы и ткани. Положение этого элемента в крови человека можно назвать привилегированным: у железа даже есть собственное «такси» - специальный белок, который доставляет металл к местам использования.

Нормальное содержание железа в организме очень важно для всех людей. Однако об опасной нехватке железа на начальных стадиях можно даже не подозревать. Только спустя некоторое время после возникновения дефицита появляются его симптомы, например, вялость, быстрая утомляемость, слабость, головокружение, шум в ушах и мушки перед глазами.

Врачи рассказали, кто входит в группу риску по дефициты железа, какими опасными последствиями он грозит, и как быстро восполнить опасную нехватку этого важного металла в организме.