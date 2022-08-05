Роль железа в крови: вся правда о «железном здоровье»

До 30–40% жителей Европы, в том числе России, имеют скрытый дефицит железа. Так считают эксперты. Иными словами, у каждой третьей читательницы этой статьи вполне может быть такая проблема[1].

В организме взрослого человека содержится в среднем 5 граммов железа, и большая его часть находится в составе гемоглобина, осуществляющего транспорт кислорода во все органы и ткани, до 10% – в миоглобине («кислородной подушке» для скелетных мышц и миокарда). Примерно четверть всего количества железа наш организм держит про запас – в печени, мышцах, селезенке, костном мозге. А 1 % минерала содержится в особых ферментах, обеспечивающих процессы клеточного «дыхания». Положение у железа более чем привилегированное. У него даже есть свое личное «такси» - белок трансферрин, который «подвозит» металл непосредственно к местам использования.

О нехватке железа на начальных стадиях можно даже не подозревать, но спустя некоторое время обязательно начнут проявляться специфические симптомы: вялость, быстрая утомляемость, слабость, головокружение. Все это сигнализирует о нехватке железа. При значительном же дефиците появляются шум в ушах и мушки перед глазами.

Нормальное содержание железа важно для всех людей. Однако особенно оно важно для женщин, ведь именно у них чаще всего наблюдается недостаток этого элемента в следствие регулярной ежемесячной потери крови, а также во время беременности и грудного вскармливания.

Также в группу риска по дефициту железа входят и те, кто потребляет в больших количествах кофе, чай и другие напитки с кофеином. Кофеин ухудшает всасывание железа и может способствовать проявлению железодефицита или усугублять уже имеющийся.

Опасные последствия

Влияние железа на функционирование организма огромно и малейший его недостаток может привести к серьезным проблемам. Одна из них и, пожалуй, самая важная – анемия. Железодефицитная анемия, пущенная на самотек, ухудшает качество жизни, нарушает работу иммунной системы, делает человека более уязвимым к болезням и инфекциям, увеличивает риск развития осложнений, затрагивающих сердце или легкие.

Как восполнить дефицит?

Железо очень важный микроэлемент, который не синтезируется организмом самостоятельно, а поступает с пищей. Можно конечно увеличить употребление железосодержащих продуктов питания: печень, красное мясо, морепродукты и т.д., но даже если есть эти продукты с утра и до вечера, к сожалению, невозможно решить проблему с дефицитом железа. К счастью, повысить содержание железа в организме можно с помощью БАД.

Какое железо лучше выбрать?

В современных препаратах железо присутствует в разных формах: органических и неорганических. Отличие между ними в том, что они по-разному усваиваются организмом.

Неорганические формы

К неорганическим формам железа относятся сульфаты, глюконаты, гидроксиды, фумараты. Они очень плохо усваиваются и в 60% случаев вызывают тяжелое раздражение кишечника, запор, вздутие, боли в животе, тошноту, изжогу, рвоту. Поэтому их эффективность даже в случае высоких доз крайне мала[2].

В соединении с аминокислотой

Органические формы железа, особенно если они присутствуют в виде натуральных природных концентратов, усваиваются гораздо лучше и без побочных реакций. К таким, например, относятся хелаты[3]. Хелатная форма – это самая легкодоступная форма железа на сегодняшний день, которая представляет собой соединение минерала и аминокислоты. Хелатные формы наиболее близки нашему организму. Примером такой формы в организме человека может служить гемоглобин, а в природе – хлорофилл. В хелатной форме вы принимаете железо, которое готово максимально быстро и легко усвоиться и сразу спешит принести вам пользу. Хелат железа хорошо переносится и не вызывает раздражения и нарушения деятельности желудка, так как не влияет на уровень кислотности желудка[3]. Хелат железа в 4 раза лучше усваивается, чем сульфат[4].

В самой легкодоступной хелатной форме железо выпускает известная компания «Эвалар».

Преимущества Железа хелат Эвалар:

• максимально восполняет дефицит железа без отложения в почках, суставах и сосудах;

• обеспечивает максимальное усвоение железа;

• хорошо усваивается без побочных эффектов со стороны ЖКТ (не вызывает вздутия, запоров и диареи), так как не влияет на уровень кислотности желудка;

• разрешен беременным и кормящим[5]

• выгодная цена[6]

Железо хелат Эвалар способствует:

• поддержанию в норме уровня гемоглобина

• снижению риска развития анемии

• снижению усталости и повышению работоспособности.

Приобрести Железо хелат Эвалар можно на сайте evalar.ru, fitomarket.ru и apteka.ru, а также в аптеках вашего города.

1 По данным ВОЗ.

2 Саблин, О.А. Синдром раздраженного кишечника в свете римских критериев IV / О.А. Саблин, Т.А. Ильчишина // Новые Санкт-Петербургские врачебные ведомости 2018. – № 2. –С. 20-28.

3 Отчет о выполнении научно-исследовательской работы по теме: «Хелатные формы минералов (кальций, магний, железо, цинк, медь) – механизм действия и преимущества использования в производстве биологически активных добавок (литературный обзор, клинические исследования)» / БТИ (филиал) ФГБОУ ВО «Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова» – Бийск. – 2019 г.

4 Физиологическая роль железа. ООО «Электронная Медицина»

6 По данным АО «Группа ДСМ» (DSM Group), по итогам 2020 г. средневзвешенная розничная цена в пересчете на 1 мг активного вещества БАД «Anti-Age Железо хелат» в форме таблеток №60 производства компании «Эвалар» на 12% ниже, чем у аналога.

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