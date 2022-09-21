Киану Ривз заявился на свадьбу незнакомых ему людей

Каково же было удивление собравшихся, когда Киану Ривз взял да и явился на торжество Фото: соцсети

Знаменитый актер Киану Ривз привет в полный восторг пару из Великобритании и их гостей, явившись на свадьбу в небольшом английском местечке. Такого поступка от звезды «Матрицы» никто не ожидал.

Накануне свадьбы 35-летний Джеймс Роуднайт заметил Ривза, сидящего в кафе местного отеля за чашкой кофе и пригласил его прийти к нему на свадьбу. Актер согласился, но Джеймс был уверен, что это сделано исключительно из вежливости.

Каково же было удивление собравшихся, когда Киану Ривз взял да и явился на торжество.

– Мой муж увидел его в баре и сказал ему, что он только что женился, и пригласил Киану прийти, чтобы поздороваться и выпить с нами, если он захочет. Он был очень дружелюбен и сказал, что сделает это позже. Мы не знали, будет он или нет, но было уже здорово, что мой муж поговорил с ним! – рассказала 34-летняя Никки Daily Mail..

Позже выяснилось, что это не первая свадьба, на которую приходит Ривз – в 2018 году он сфотографировался с новобрачными в Нью-Йорке, случайно столкнувшись со свадебной процессией на улице.

По утверждению британских СМИ, в Нортгемптоншире Киану Ривз находится в связи с работой над фильмом, посвященным «Формуле-1». Так или иначе, но совсем недавно голливудский актер был замечен в пабе деревни Чарвелтон, где он не только пообедал, но и с удовольствием пообщался со своими местными поклонниками.