21 сентября в России объявлена частичная мобилизация, указ подписан. Об этом заявил Владимир Путин в своем обращении Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин в среду, 21 сентября, выступил с обращением к россиянам. Главной темой выступления главы государства стала ситуация на Украине и связанная с этим частичная мобилизация граждан.

Так, 21 сентября в России объявлена частичная мобилизация, указ подписан. Об этом заявил Владимир Путин в своем обращении:

«Призыву на военную службу будут подлежать только граждане, которые в настоящий момент состоят в запасе и прежде всего те, кто проходил службу в рядах ВС, имеет определённые военно-учетные специальности и соответствующий опыт. Призванные на военные службу перед отправкой в части в обязательном порядке будут проходить дополнительную военную подготовку с учетом опыта специальной военной операции. Указ о частичной мобилизации подписан. Мероприятия начнутся с 21 сентября. Особо подчеркну, что граждане РФ, призванные по мобилизации, получат все гарантии военнослужащих, проходящих военную службу по контракту.»

Текст указа о частичной мобилизации уже был опубликован на сайте Кремля.

Россиянам, работающим в организациях оборонно-промышленного комплекса, предоставляется право на отсрочку от призыва, следует из указа Путина.

В период частичной мобилизации увольнение с военной службы возможно по возрасту, по состоянию здоровья и по приговору суда о лишении свободы, гласит указ

Губернаторам поручено обеспечить призыв по мобилизации в количестве и в сроки, которые определяются Минобороны для каждого региона