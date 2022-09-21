Обеспечим безопасность референдумов: в России началась частичная мобилизация. Главное из обращения Владимира Путина к россиянам

В России с сегодняшнего дня объявляется частичная мобилизация. Фото: Тимкив Виталий

Президент России Владимир Путин 21 сентября 2022 выступил с обращением к россиянам. Глава государства рассказал о референдуме в ЛНР, ДНР, Запорожье и Херсонской области. А также объявил о частичной мобилизации в стране.

Главное из обращения Путина к россиянам:

- В России с сегодняшнего дня объявляется частичная мобилизация. Указ подписан

- Призыву на военную службу будут подлежать только те граждане, которые состоят в запасе и, прежде всего, те, кто проходил службу в рядах вооружённых сил, имеет определённые военно-учётные специальности и соответствующий опыт.

- Призванные на военную службу перед отправкой в части обязательно будут проходить дополнительную военную подготовку.

- Главные цели спецоперации остаются неизменными, ЛНР освобождена полностью, ДНР — частично

- К России обратились с просьбой поддержать референдумы. Мы сделаем все, чтобы обеспечить безопасное проведение референдумов.

- Самым жестким образом был усилен режим репрессий по всей Украине. Политика запугивания, террор, насилия принимает все более страшные варварские формы.

- Украинский народ превратили в пушечное мясо.

- Мы не имеем никакого морального права отдать близких нам людей на растерзание палача, не можем не откликнуться на их стремления самим определять свое будущее.

- Цель Запада — ослабить, разобщить и уничтожить нашу страну. Они прямо говорят, что в 1991 году смогли расколоть СССР, а сейчас пришло время самой РФ, что она должна распасться на множество враждующих областей.

- Запад дал прямое указание Киеву сорвать все договоренности с Россией, достигнутые во время переговоров

- Правительству, Минобороны мною уже были даны поручения в полном объеме и кратчайший срок определить правовой статус добровольцев и бойцов ЛНР и ДНР. Он должен быть таким же как у кадровых военных, включая медобеспечение, соцгарантии.